El ex CEO de Magenta Discos aseguró que a Rodrigo Bueno "lo asesinaron"

Miércoles 20.04.2022

Pablo Ceccarelli expresó sus sospechas del fallecimiento y contó sobre un mail que recibió el día del fatal accidente.

La muerte de Rodrigo Bueno todavía genera dudas a quienes se manejaron dentro del ambiente de la movida tropical. En este sentido, Pablo Ceccarelli, ex CEO del sello discográfico Magenta Discos, se expresó al respecto y aseguró que al Potro “lo asesinaron”.

El empresario de la movida tropical habló con el programa LAM, y expuso sus sospechas sobre el fatídico accidente que acabó con la vida de Rodrigo Bueno y de Fernando Olmedo. Aseguró que esa madrugada recibió un mail que lo hizo sospechar aún más de que todo había sido planificado.

“Quería sacarme esta mochila que tengo desde hace 22 años: No tengo ninguna duda de que lo asesinaron”, expresó Ceccarelli y apuntó contra los hermanos Kirovsky, dueños de la discográfica Magenta Discos, a quienes señaló como sospechosos.

El empresario aseguró que los dueños de la discográfica mantenían una disputa con José Luis “Pepe” Gozalo, el representante del cordobés, ya que Rodrigo quería dejar de grabar discos y ponerle pausa a su carrera.

Este dato fue confirmado por Alejandra Romero, su ex novia, quien recordó: “Me cansé de escucharlo y verlo llorar en mi falda diciéndome ‘que paren, que no me contraten 11 shows si yo puedo hacer 5 y cobrarlos más”. En el programa, también recordaron un archivo de Diego Maradona donde expresaba: “Él hasta me habló de amenazas, de gente que era mafiosa y que no le respetaban el éxito”.

Según Ceccarelli, este sería el principal motivo por el que acabó la vida de El Potro. “No tengo dudas de que fue asesinado”, remarcó y deslizó que sus sospechas recaen en los hermanos Kirovsky. “Están involucrados”, afirmó.

Ceccarelli aseguró que siempre intentó hablar, pero que “el poder de la discográfica era impresionante”. Y en este sentido, aseguró que un mail recibido la noche del accidente, fortaleció sus sospechas de asesinato.

“Una de las pruebas más consistentes que tengo yo es un mail del Comisario de Berazategui, que me lo envía a las 3:35 de la mañana, confirmando la patente. Me envía el email por equivocación, cuando iba dirigido a Jorge Kirovsky”, expuso.

En este sentido, también confirmó que tras la muerte del cuartetero, la discográfica incrementó sus ganancias exponencialmente. “Su disco más vendido fue A 2000, con 250 mil copias. Luego de morir, Magenta vendió más de 10 millones de discos en 30 días”, detalló.