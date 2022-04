Pese a la victoria de San Lorenzo, Berón se negó a ser nombrado técnico del equipo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Ciclón venció por 2 a 1 a Unión y volvió a cantar una victoria luego de varias fechas. Sin embargo, el interino aseguró que su paso por la dirección técnica del equipo y transitorio.

Tras varios malos resultados, San Lorenzo volvió a sumar de a tres pero las aguas no se calmaron en el Bajo Flores. El DT interino del Ciclón, Fernando Berón, aseguró hoy que no tiene en sus planes que lo confirmen en el cargo porque llegó al club "para hacer otro trabajo" y su deseo es dirigir a las divisiones juveniles. "Yo llegué a San Lorenzo para hacer otro trabajo. Si vienen a decirme que me quede con la Primera les digo que no. Una vez que termine todo esto mi intención es volver a mi trabajo que son los juveniles", señaló Berón a radio Colonia.





"Las divisiones inferiores es lo que me gusta, lo que me apasiona y sigo en ese camino. No descarto más adelante dirigir alguna Primera, porque tal vez cuando uno es más grande, la diferencia de edad con los chicos pesa", indicó el DT interino del "Ciclón", que el martes venció a Unión, en Santa Fe, por 2 a 1.





Berón dijo que el interinato es "un etapa corta" y que en ese lapso debe trabajar "lo más simple y sencillo" posible para dar a entender su mensaje al jugador. "Creo que el proyecto siempre tiene que ser de un club, no de los coordinadores o entrenadores. La dirigencia tiene que tener un proyecto del club y el entrenador tiene que encajar con ese proyecto", indicó Berón.





Por último, lamentó la salida de Pedro Troglio: "Es una persona extraordinaria y lamentablemente no se le pudieron dar los resultados".





San Lorenzo intenta salir de su crisis deportiva, agudiza por la institucional, mientras se posiciona décimo en el grupo 1 de la Copa de la Liga Profesional.