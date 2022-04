Estados Unidos: ordenaron evacuar el capitolio por una falsa amenaza aérea

El Congreso de Estados Unidos fue desalojado hoy por unas horas por decisión de la Policía, que detectó una aeronave que sobrevolaba la zona y podría representar un peligro, aunque después se supo que el avión llevaba a paracaidistas del Ejército.





“El Capitolio fue evacuado por precaución esta noche, no hay amenaza en el Capitolio, más detalles por venir”, informó la Policía del Capitolio en un mensaje en su cuenta de la red Twitter.

The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.



There is no threat at the Capitol.



There is no threat at the Capitol.

More details to come.