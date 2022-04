https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 20.04.2022 - Última actualización - 20:34

20:29

La resolución fue dictada este miércoles por el camarista Fabio Mudry, ratificando así el fallo de su inferior, el juez Luis Octavio Silva.

Caso Oldani Santa Fe: confirman sobreseimiento para el bioquímico Sadonio La resolución fue dictada este miércoles por el camarista Fabio Mudry, ratificando así el fallo de su inferior, el juez Luis Octavio Silva. La resolución fue dictada este miércoles por el camarista Fabio Mudry, ratificando así el fallo de su inferior, el juez Luis Octavio Silva.

El juez de la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, Fabio Mudry, confirmó este miércoles el sobreseimiento definitivo para el bioquímico Alfredo Manuel Sadonio (60), vinculado a la planificación del ataque a la agencia de turismo de Hugo Oldani, donde uno de los miembros de la banda lo ejecutó de un disparo, la tarde del 11 de febrero de 2020.

"Corresponde confirmar el sobreseimiento dictado en primera instancia ante la falta de perspectivas concretas y serias de nuevas evidencias para continuar la investigación", afirma el Dr. Mudry en su resolución.

Alfredo Sadonio (60) quedó detenido el 29 de diciembre de 2020. Estuvo 10 días preso y desde entonces se mantuvo atado al proceso penal. Foto: Archivo

El documento, al que accedió El Litoral, reafirma lo resuelto el 21 de febrero último por el juez penal de primera instancia, Luis Octavio Silva, quien en ese entonces calificó como "exigua o inexistente" la hipótesis acusatoria.

Punto final

La apelación del sobreseimiento de Sadonio fue instada por los fiscales Jorge Nessier, Gonzalo Iglesias y Ana Laura Gioria, quienes cuestionaron la premura con la cual el juez Silva desafectó de manera definitiva de la causa al investigado. Además, acompañó la apelación el abogado Romeo Díaz Duarte, quien es querellante en la causa en nombre de la familia Oldani.

Por su parte, los abogados Martín Durando y Gonzalo Fuente, insistieron con la necesidad de poner un punto final a la persecución legal para con su pupilo.

Sadonio, que había sido detenido el 29 de diciembre de 2020, fue imputado el último día del mismo año, como coautor de los delitos de "homicidio, doblemente calificado por el empleo de arma de fuego y criminis causae" y "robo doblemente calificado, por ser cometido con empleo de arma de fuego, en poblado y en banda" en perjuicio del agenciero Oldani.

Según se dijo entonces, uno de los acusados de participar del atraco que terminó en un crimen, señaló a Sadonio como la persona con la que habían hablado previo a dar el golpe, lo cual lo convirtió en una suerte de autor intelectual o facilitador de información para dar el golpe.

Reconocimiento negativo

Sin embargo, el mismo sujeto que lo puso contra las cuerdas, no pudo reconocerlo en los días subsiguientes a su detención en una rueda de personas. Por este motivo, Sadonio recuperó la libertad bajo alternativas una semana después de su aprehensión y desde entonces se mantuvo ligado al proceso.

A la hora de reclamar la revisión del sobreseimiento, la fiscalía sostuvo que "de acuerdo a las medidas de investigación en curso, no es posible tener la certeza negativa sobre la autoría de los delitos imputados a Sadonio como para cerrar definitivamente el proceso en su contra".

En todo caso, para los representantes del MPA correspondía el archivo de las actuaciones, argumentando que el sobreseimiento es una etapa propia del juicio y no de la investigación penal preparatoria. En tanto el querellante Díaz Duarte manifestó que "no existe certeza de la no implicancia de Sadonio en la investigación penal preparatoria".

Por su parte, los defensores Durando y Fuente insistieron con que "no existe evidencia que indique que se tenga que seguir investigando a su defendido y que es un dispendio jurisdiccional" un año y medio después de iniciada la pesquisa.

También Sadonio se despachó durante la audiencia de Cámara, en la que volvió a decir lo que desde un primero momento viene repitiendo ante jueces y medios de comunicación: "No encuentro explicación de porqué estoy en esta causa".

Sin demoras

Una vez resuelto los primeros planteos formales, el juez Mudry se centró en la pregunta de si "podía el juez dictar el sobreseimiento en esta etapa". Y la respuesta no demora en llegar: "entiendo que no hubo inercia y tiempos muertos en materia investigativa por parte de la acusación". Por el contrario, "se denota del análisis del legajo que hubo una profusa actividad de los distintos defensores de los múltiples imputados y del Ministerio Público de la Acusación".

"Es entonces que la actividad hasta ahora practicada, evidencia que no hubo hasta ahora demoras injustificables, lo que resulta compatible con la garantía judicial de "plazo' razonable", con el debido proceso y la defensa en juicio".

Tiempo y certeza

Entonces el juez de Alzada se formuló una segunda pregunta: "¿Corresponde dictar el sobreseimiento?"

"Adelanto el criterio que habré de sostener que corresponde confirmar el sobreseimiento dictado en primera instancia ante la falta de perspectivas concretas y serias de nuevas evidencias para continuar la investigación", ahondó Mudry, quien se refirió además al "derecho a la verdad" de las víctimas, el cual "debe ser armonizado con el debido proceso, el derecho de defensa de los imputados, y ya entrando en análisis puntual del caso del imputado Sadonio, de la presunción de inocencia".

Entonces, "pese al dilatado tiempo que lleva esta investigación que no ha violado el plazo razonable, pero sí ha tenido un largo trámite, se evidencia que no es necesario seguir investigando para determinar un grado de certeza negativa sobre la conducta del imputado, conforme a los fundamentos que se vienen desarrollando", cerró el camarista.

Otros implicados

Por el crimen de Oldani están imputados Juan Manuel Rufino (el conductor del auto, Brian Nahuel Damiani (quien durante el asalto quedó afuera del local para hacer de "campana"), Florencia Priscila Pérez (quien acompañó al hombre que apretó el gatillo) y Andrés Federico Kaipl (organizador). El autor material del crimen, Cristian Bruno Figueroa, se quitó la vida tiempo atrás en su celda de la cárcel de Las Flores.