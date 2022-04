Gastón Pauls sigue peleando contra los demonios: "Estuve en el infierno por las adicciones y pude salir de la muerte"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 20.04.2022 - Última actualización - 22:39

22:25

A sus 50 años y con varias decenas de películas filmadas, el actor recorre las rutas del país para reflejar la lucha diaria contra las drogas. En ese marco, visitó el departamento General López. “Sigo porque se muere más gente que antes”, dijo.

Este miércoles, el actor, presentador, productor, guionista y director Gastón Pauls, recorrió distintas localidades del sur provincial para hablar cara a cara con las personas sobre su problema con las adicciones y la rehabilitación que viene sosteniendo hace tiempo. Estuvo en Teodelina, Wheelwright y Carreras, donde llegó de la mano del diputado Gabriel Real, quien promovió esta actividad.

Antes de presentarse en la Sociedad Italiana de Carreras, junto al presidente comunal Armando De Nenne, el actor habló en exclusiva con El Litoral sobre los motivos por los cuales continúa visitando el interior. “Lo hago porque lamentablemente en los últimos años la situación no mejoró como para relajar. En pandemia, el consumo se puso más pesado todavía. Y paradójicamente, no hay espacios de contención, presupuestos en prevención y lugares para que la gente –con problemas de adicciones-, vaya”, aseguró.

Reconoce que “dar charlas me marca donde estuve” y que al contar lo que vive, “recuerdo que estuve en el infierno, abajo”. “Es donde no quiero volver porque pude salir de la muerte”, remarca.

Pauls, sostiene que vio “pibes de 6 años fumando paco” y que teme en ese contexto por su hijo de 10 años: “No quiero que viva en ese mundo. Es difícil, pero se puede salir. No hay un compromiso real casi de ningún gobierno ni de ningún lugar para que esto termine de verdad porque hay intereses concretos, por eso salimos nosotros”.

Aunque aclara que “no critico a nadie en particular, solo digo que desde donde estamos cada uno puede hacer su laburo lo mejor posible”. Y agrega: “A esta altura todo lo que uno diga es poco porque en este momento que estamos hablando se está muriendo un pibe de 10 años. Estamos tarde. Se está hundiendo el Titanic hace un par de décadas y hay gente bailando en la cubierta creyendo que el barco se mueve porque son algunas olas y hay personas disfrutando la fiesta”, graficó.

Para el actor, “hay situaciones donde es un riesgo hablar porque hay un montón de intereses” pero que a la vez vive en un mundo donde sus hijos ya saben que es la “merca”. “Entonces tengo dos opciones, que es quedarme callado sobre que es la adicción y no hablar, o hablar desde algún lugar”.

En el ring con Tyson

Si se le pregunta en qué momento se encuentra de su rehabilitación, es claro: “Nunca termina la lucha interna. La tengo todos los días”. Y en ese escenario de incertidumbre y dudas, entiende que pelea con desventajas. “A mis demonios no les puedo dar medio centímetro”.

Siempre cuenta que en cada jornada, se subía al ring de boxeo a golpearse con Tyson sin guantes: “Me cagó a trompadas todos esos años y sigue ahí arriba. La única manera que tengo de ganarle es no subirme al ring. Si me subo, me destroza a golpes en 12 segundos”.

Y cierra: “Soy una prueba más de que si tenés guita o no; fama; si sos judío, católico; macrista o kirchnerista (la droga) te va a matar igual. Yo sigo dando charlas porque se muere más gente que antes. Creo que hay mucho laburo por hacer y hay gente que podría hacerlo y no lo hace”.

Vuelve a la pantalla

Este viernes a las 22 horas, vuelve a la televisión argentina para iniciar la segunda temporada de su programa “Seres libres”, un ciclo que se emite por Crónica TV donde habla sobre adicciones y rehabilitación. Producido por Wolf Producciones, es el primer programa de servicios que abre un espacio para ofrecer contención a los televidentes que puedan estar atravesando alguna situación semejante en la actualidad.

En su primera entrega, en el 2021, se pudo ver a lo largo de 46 emisiones a personalidades reconocidas como Fabiana Cantilo, Andrea Rincón o Juanse, entre otros, que contaron sus experiencias con las adicciones. También lo hicieron familiares que se vieron interpelados, como Marina Charpentier, la madre de Chano.

Esta temporada, también contará con un segmento con profesionales de la salud y, con uno en donde se debate sobre adicciones con diferentes políticos. El programa cuenta con la plataforma www.sereslibres.org (más de 30000 personas pidieron ayuda y recibieron orientación a través de esta vía) y redes que sirven de apoyo y espacio de consulta para todos aquellos que se vean interpelados por el contenido de cada emisión.

“Invité a 50 políticos del país a hablar del tema. Solo contestaron 4. El resto tiene agenda completa”, anticipó a este medio.