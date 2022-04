Parque Federal: piden soluciones concretas para mejorar la iluminación y los senderos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 21.04.2022

La Asociación de este espacio público advierte fallas en el alumbrado, falta de mantenimiento y control. Solicitan un administrador municipal y caminantes de la GSI. Este jueves a las 19.30 en La Redonda se reunirán con funcionarios de la Municipalidad.

Este jueves desde las 19.30 en La Redonda, se realizará una reunión presencial de la Mesa de Consenso y Gestión del Parque Federal. Alejandro Álvarez, presidente de la Asociación del Parque Federal anticipó a El Litoral cuáles serán los temas que tratarán con los funcionarios municipales y las expectativas que tienen del encuentro.

En el mayor pulmón verde con el que cuenta la ciudad de Santa Fe se realiza un mantenimiento, como es cotar el pasto o limpiar el lugar. Pero los reclamos recurrentes y en los que más persisten desde la Asociación son en aquellos que requieren mayor intervención, como es la reparación de postes de iluminación, los senderos peatonales y la bicisenda.

"Es una reunión que debería hacerse mensualmente, y luego hacer reuniones de trabajo por las distintas cuestiones específicas del Parque. Lamentablemente todo este proceso de participación viene siendo erosionado por la falta de convocatoria del gobierno municipal", lamentó Álvarez.

Respecto a los temas que ya han sido planteados en reuniones anteriores -muchas de ellas de forma virtual por la pandemia de Covid-19- y pero de los cuales no tuvieron solución, el referente de la Asociación de este espacio público, destacó: "El equipamiento recreativo está abandonado, hay bancos rotos, el único bebero que hay está fuera de servicio y ya pasaron dos años desde que lo vandalizaron".

Las motos que circulan por la bicisenda, un peligro para la movilidad en este espacio público. Foto: Mauricio Garín

Movilidad e iluminación

Transitar el parque sea a pie o en bicicletas es todo un desafío. La carpeta de rodamiento de la bicisenda y las veredas peatonales tienen grietas y algunos lugares están levantados por las raíces de los árboles. A menudo también se ven motos que circulan por las bicisendas, lo cual representa un peligro para ciclistas como peatones.

Otro de los problemas históricos de este espacio público es la mala iluminación, ya sea por la falta de reposición de los focos quemados como así también por aquellos postes lumínicos que se caen y quedan fuera de servicio por el mal estado de sus bases, lo que representa un peligro para quienes hacen uso del pulmón verde.

"Relevamos en diciembre del 2021 que más del 60 % de las luces de los senderos funcionan mal o no funcionan. La Municipalidad hizo un ´emparche` pero el tema no está solucionado, hay luces prendidas durante el día", señaló el vecino y aseveró que "no hay ni una promesa por parte del municipio para hacer columnas nuevas o reforzar las bases de las que están. Tampoco elevaron los tableros eléctricos por lo que siguen siendo vandalizados o usados de forma clandestina".

Desde la Asociación Parque Federal advierten por el constante sabotaje de los tableros eléctricos y piden que se los coloquen a mayor altura. Foto: Mauricio Garín

Administrador y GSI

Para esta reunión de la Mesa de Consenso y Gestión del Parque Federal, desde la Asociación esperan que desde el municipio se defina un administrador para este espacio público. "Es importante que haya un funcionario enfocado en un espacio tan complejo e importante para los vecinos de la ciudad como lo es el Parque Federal", reclamó Álvarez.

Además de este pedido de un administrador municipal, el referente de la Asociación recordó que hace un tiempo se solicitó el retorno de personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI). "Se ve un patrullaje perimetral de las camionetas, pero no vemos caminantes que recorran y hagan prevención en un parque de 20 hectáreas, porque por el perímetro no se puede custodiar el Parque Federal", concluyó.