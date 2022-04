Álvez camina por las paredes en Unión: ¡quiere volver en el Maracaná!

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El punta uruguayo, que se metió en el bolsillo a la gente de Unión con sus corridas, entrega y goles, podría estar listo para este martes contra el Fluminense. Jugó su último partido el 13 de marzo contra Banfield.

"No fue de hablar mucho en este tiempo, estaba bastante bajón. Pero ahora, todo cambió en los últimos días: empezó a pisar sin dolor, caminar, trotar, alargar, picar. Ahora, te lo digo y te lo aseguro: el negro Álvez pide a gritos jugar en el Maracaná, no se aguanta más estar afuera", filtraron en exclusiva a El Litoral desde la cocina del Mundo Unión en Casasol antes del partido sabatino con Gimnasia. Si bien no hay información oficial, el diario de Santa Fe asegura que Jonathan Álvez viajará con la delegación oficial del Tate en la siesta del domingo con destino a Río de Janeiro y estará a disposición del entrenador Gustavo Munúa.

"Álvez viaja a Brasil y está disponible, con el alta médica. Luego, claro está, siempre será la del comando técnico la palabra final de tirarlo a campo de entrada, usarlo de recambio o bien esperarlo otro partido", explican. Pero sus ganas, el pedido de jugar y el informe oficial del propio club ("intensifica trabajos de campo"), son un gran avance para la ilusión de los hinchas tatengues. Muchos tatengue lo seguirán en las gradas del mítico Maracaná; el resto por la tele. Hay que recordar que su último partido había sido el 13 de marzo, contra Banfield, en el 2-1 arriba contra el "Taladro" en el 15 de Abril.

"Cursando quinta semana post traumatismo de pie izquierdo con esguince de articulación de Lisfranc (medio pie) intensifica trabajos en campo", expresó el Tate en su cuenta oficial de Twitter. Álvez, que marcó dos valiosos goles en apenas seis partidos, se ganó rápidamente el cariño de los hinchas y socios de Unión: a uno de esos goles los festejó prácticamente "subido" a la platea y abrazado a la gente.

El llamado "mediopié" es "la parte media del pie se refiere a la sección del pie frente al tobillo denominada arco e incluye cinco huesos articulados del tarso: el hueso cuboide, el hueso navicular y tres huesos cuneiformes. También puede referirse a los músculos que se unen a lo largo de estos huesos de forma irregular, los tendones y ligamentos que conectan estas estructuras y las articulaciones entre los huesos. Además, el mediopié a menudo se usa para referirse colectivamente a todas estas estructuras cuando se describe una lesión en la región.

"Aquí se encuentran varios tipos de articulaciones, incluidas las que se encuentran entre los huesos del tarso, que encajan como piezas de rompecabezas, y las que se encuentran entre los tarsos y los metatarsianos. Todos menos el hueso navicular se articulan con los metatarsianos. Estas articulaciones artrodiales, que permiten movimientos de deslizamiento menores a medida que se extiende el arco del pie, se conocen como articulaciones tarsometatarsianas", explicaba El Litoral el 30 de marzo en su informe especial del tema Álvez.

Hay que recordar que Unión jugará este sábado, desde las 14, contra Gimnasia y Esgrima de La Plata en la ciudad de las diagonales por la Copa de la Liga; posteriormente irá al mítico y legendario Estadio Maracaná, para jugar contra el poderoso Fluminense en Río de Janeiro, el martes 26 desde las 21.30. En principio, en cuanto al goleador Álvez, sería "no" en La Plata y "casi sí" en la Copa Conmebol Sudamericana contra el "Flu". El jugador, obviamente, camina por las paredes y pide a gritos volver (y jugar) en el Maracaná.