Acusó a Matias Edery y Luis Schiappa Pietra de tergiversar y ocultar información en las declaraciones de testigos, omitir pruebas y hasta usarlas dos veces para acusar a senadores distintos. Ligó "la persecución en mi contra" con el caso de espionaje ilegal de Sain.

Ofreció pruebas contra dos integrantes del MPA Fuertes denuncias de Traferri contra fiscales

Con una exposición apoyada en proyecciones de un power point de 17 carillas, el senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) manifestó fuertes acusaciones contra los fiscales

Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que pretenden imputarlo por presuntas vinculaciones con negocios del juego ilegal, en una causa en el que ya han logrado la excarcelación tanto los ex fiscales sorprendidos por cobrar coimas (Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal) como quien las pagó: Leonardo Peiti.

Según el jefe del bloque del Nuevo Espacio Santafesino los fiscales ocultaron al juez en su acusación la descripción que de la ruta del dinero a cambio de protección hizo Peiti quien "nunca me acusó" de "haber cobrado ni un peso".

Unanimidad

La sesión se dedicó en su parte más interesante a la manifestación de Traferri. Y es importante destacar que por unanimidad se votó una moción que alteró el orden de la reunión a los fines de que el sanlorencino contara con un auditorio atento según lo acordado entre los jefes de los bloques.

Antes, sobre las 19 bancas del recinto ya se había dejado una suerte de ayuda memoria titulada "Ruta de un fraude judicial" referida al caso en su contra. Una línea de tiempo, con fechas y hechos (sostuvo que tiene todas las pruebas) que explican porqué según su opinión se justifica no haber aceptado comparecer ante los integrantes del MPA que desean imputarlo. No solo los acusa de imparcialidad, también sostiene que los fiscales "atropellaron la ley" al investigarlo, al "espiar" sus llamadas telefónicas, el estado de sus cuentas bancarias y al cambiar exprofeso las declaraciones de los testigos, con recortes injustificados (que en ediciones anteriores se han publicado).

Antecedentes

Como se sabe, los fiscales apenas lograron cuatro votos a favor de la chance de que se le retiren los fueros a Traferri y -en lugar del archivo de la causa- buscaron por vía de presentaciones judiciales que se declare inconstitucional un artículo del Código Procesal Penal que los obliga a pasar al archivo esa causa. El periplo en tribunales terminó con un fallo de la Corte que se opuso a esa pretensión basado en el texto constitucional.

Los puntos sobre los que expuso Traferri son conocidos, porque uno a uno ha ido mostrándolos en forma de manifestaciones en su banca o en declaraciones periodísticas y también en denuncias formales ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que hasta ahora no ha hecho avances sobre sus quejas contra los fiscales. La diferencia es que ahora las mostró sin tecnicismos, en un lenguaje llano.

El cuadernillo tiene como principal virtud la síntesis: se inicia el 4 de diciembre de 2020 y concluye el 5 de abril de 2022 (fue el 18 de diciembre de aquel año que los senadores negaron por una mayoría muy contundente el desafuero). Casualidad o no, de aquellos cuatro votos en contra de Traferri, esta vez, en la sesión de este jueves 21 estuvo solo uno de esos pares.

Tras el discurso, Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) como presidente de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa pidió que la Cámara a través de su presidencia lleve esas manifestaciones a la bicameral.

La declaración de un narcotraficante

La última página del manifiesto de Traferri, que no es epílogo, es la más interesante por novedosa. Contiene nuevos elementos ajenos al expediente en contra de Traferri. Se trata de la declaración de un narcotraficante preso que sostiene que trabajó al mismo tiempo como informante de la policía santafesina y del fiscal Edery.

El senador habló de la ampliación de una declaración indagatoria de Ramón Alberto "Willy" Velázquez, preso desde hace once meses por narcotráfico, quien ante la justicia federal dijo ser "un informante" de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, Matías Edery y Aquiles Balbi, de la ciudades de Rosario y San Lorenzo.

El mismo delincuente asegura que trabajó para la Agencia de Inteligencia Criminal del ministerio de Seguridad de la provincia, hasta ser detenido en abril de 2021.Cuatro meses después amplió su declaración judicial y aportó más nombres de personas presuntamente vinculadas a esas actividades ilegales, la mayoría ya en prisión y agregó que cumplía una suerte de doble rol, tanto para la organización dedicada al narcotráfico como para colaborar con información con policías y fiscales provinciales.

Obviamente, de ser reales esas afirmaciones, los integrantes del MPA y los efectivos policiales debieron dejar la debida constancia (ante la justicia) de un procedimiento de esa naturaleza.

La declaración del indagado por los tribunales federales contiene detalles sobre cómo supuestamente se reunió con Edery, a través de qué contactos llegó a ese fiscal y qué obtenía a cambio de pasar información, siempre según el relato del narcotraficante. Dijo que sus contactos con uniformados e integrantes del MPA comenzó en 2020. En cualquier caso, su suerte se terminó en abril de 2021, es decir, el mes siguiente de la salida de Marcelo Sain del ministerio de Seguridad.

La versión taquigráfica que circula fuera del ámbito judicial contiene nombres como los de Medrano, Godoy, los Cantero y alguien a quien llama "Pato". Aparentemente, ese sería el apodo de Marcos Jeremías Mc Caddon, también preso por trafico de drogas. En una escucha telefónica, al hablar con un tercero, Mc Caddon se ufana de haber coimeado a un fiscal por «hacerse el boludo" y menciona a Balbi. Velázquez aseguró que inicialmente fue informante de la Policía Federal y más adelante de ambos fiscales.

Según el detenido fueron policías de la Agencia de Inteligencia Criminal quienes le consiguieron el contacto con Edery. "Le dije (a Edery) lo que la Policía me estaba haciendo, que si yo no les pagaba una coima le iban a pasar un mail a él en el teléfono. En ese momento, él me dice que hacía una hora el Chino Paz le había pasado un mail donde me acusaba del homicidio. Él me pregunta si sabía lo que estaba pasando en San Lorenzo. Le dije que no. Le pregunté si él quería información, que yo se la podía conseguir. Me dijo que sí, que toda la información que consiguiera se la pasara a Fernando", uno de los policías de la AIC con que se había contactado, cuenta Velázquez ante la Justicia Federal.

"Tengo documentado lo que digo"

"Todo lo que presenté está documentado. No se trata de cuestiones subjetivas, o con más de una interpretación, especulaciones o conjeturas", advirtió el senador Armando Traferri. "Están en las versiones taquigráficas los textuales del fiscal Edery y del fiscal General Baclini diciendo que si no me quitaban los fueros no iban a poder intervenir mis líneas telefónicas ni levantar mi secreto bancario y fiscal, y luego están las constancias de que mi tráfico de datos fue espiado de manera ilegal y que solicitaron y obtuvieron mi información bancaria desde el año 2013".

"Están las leyes que estipulan claramente cómo deben implementarse las escalas penales y que la reducción de la pena no procede respecto de las multas. Y después tienen el procedimiento abreviado a Ponce Asahad, en el que los fiscales aplican dos veces la reducción de la pena para que pueda salir en libertad rápidamente y no le cobran al menos 400 mil dólares de multa. Está libre y gozando de su dinero mal habido. Esto es ilegal y por ello los fiscales no pueden dar una explicación convincente al respecto. Ni hablar de que aplicaron la ley del arrepentido en una provincia que no la tiene reglamentada y lo hicieron en el marco de un procedimiento abreviado, lo cual no tiene ningún sustento legal", dijo el jefe del bloque del Nes.

"Y también -siguió- están las transcripciones que hicieron los fiscales, contrastadas con los audios de las declaraciones y las escuchas, donde queda claro que falsificaron y adulteraron pruebas para intentar vincularme con algún delito. Algunos de los senadores que están acá se dieron cuenta de esta situación durante la sesión en que trataron mi desafuero y se lo hicieron saber a los fiscales". Esas afirmaciones constan en la Comisión de Acuerdos, que puede aborcarse a su análisis.