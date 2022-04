https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los dos senadores por Santa Fe ratificaron que no votarán ninguna suba de impuestos. Reunión con Farías para un homenaje a Lifschitz en el Congreso de la Nación.

Elección del último miembro de la Cámara Alta en el Consejo de la Magistratura Para Losada, lo ocurrido en el Senado es "un fraude político"

"Es un fraude político. Estamos acostumbrados a que el kirchnerismo haga trampa, lo hicieron siempre. Dije durante la PASO que no debíamos ser naif ante el kirchnerimso porque el kirchnerismo nunca iba a respetar las reglas. Hacen trampa y siempre van por el borde todo lo que puedan", disparó la senadora nacional Carolina Losada en el hall de la Legislatura santafesina. "Es un fraude total a nivel político. Es un golpe institucional muy fuerte. Lo que quieren intentar es tener más consejeros en el Consejo de la Magistratura porque el objetivo del kirchnerismo hoy es controlar a la justicia y quieren contralarla para asegurarse la impunidad de la vicepresidenta de la Nación en todas sus causas de corrupción. Han tenido bastante éxito en algunas, faltan algunas muy pesadas y están preocupados y nerviosos". Losada respondió así a la consulta de El Litoral sobre la designación del rionegrino Martín Doñate como representante de la segunda minoría por el Senado.

Losada y Dionisio Scarpin habían mantenido minutos antes una reunión con el reelecto presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías y los socialistas Clara García y Joaquín Blanco. Al encuentro se sumó el diputado radical Fabián Galdeano. Los senadores santafesinos conversaron con los socialistas sobre el homenaje a realizarse en la Cámara Alta de la Nación al ex gobernador Miguel Lifschitz.

Al término del encuentro los participantes se hicieron una foto en el hall de la Legislatura entre los bustos de Ricardo Alfonsín y de Alfredo Palacios. "Fue una reunión de muy buen clima político" coincidieron en señalar las partes. "Estamos trabajando mancomunadamente. Nos importa y mucho saber lo que necesita la provincia para llevar los temas al Senado de la Nación. El hecho de trabajar juntos e intercambiar ideas es beneficio para Santa Fe" subrayó Losada.

Los senadores nacionales además coincidieron en remarcar que no votarán ni suba de impuestos ni la creación de nuevos impuestos. "Lo dijimos en la campaña y lo mantenemos " afirmó Scarpin. "El camino no es subir impuestos, cuando el empresario escucha de nuevos impuestos deja de lado la inversión" acotó el norteño. Los dos coincidieron en definir como "un blanqueo para los amigos" el proyecto dictaminado en la semana por el kirchnerismo para pagarle al FMI con dinero fugado por los argentinos al exterior. "Es un blanqueo al que no quieren llamar blanqueo por alguna razón. Quieren blanquear. Están las herramientas para que si descubren que hay una persona con dinero en el exterior tenga la sanción. ¿Para qué necesitas una ley?. Son tan tramposos que siempre hay que mirar cuál es el verdadero objetivo porque no van de frente, siempre van bordeando. El verdadero objetivo de esta ley es el blanqueo, probablemente para amigos, narcos, tratantes de personas", afirmó Losada. Scarpin propuso fortalecer los organismo de control que funcionan mal en la Argentina. "Estamos en contra de todo aumento de impuestos porque esos 165 tributos que existen en el país lo único que hacen es desincentivar la inversión, la producción y necesitamos un país que funcione, que apunte al desarrollo", agregó.

Lifschitz

Scarpin explicó que junto a Losada plantearon al socialismo realizar un homenaje al ex gobernador Miguel Lifschitz en el Senado al cumplirse el mes próximo el primer aniversario de su muerte. "Entendemos que es un merecimiento justo a un hombre de la democracia, a un hombre de diálogo en estos tiempos tan convulsionados que tenemos, a un hombre que atendía a todos, independientemente del lugar de la provincia de donde venía y del color político" subrayó el senador norteño.

Son tres las alternativas que están proponiendo: instaurar el nombre a una sala del Senado; reconocimiento en el recinto en un día de sesión próxima al aniversario y la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento que es un reconocimiento público con los honores del Senado. "Los tres son justos y hacen a una persona tan importante para todos los santafesinos", agregó.

Diputados tiene su mesa directiva

El socialista Pablo Farías fue reelecto presidente de la Cámara de Diputados en el marco de la sesión Preparatoria realizada ayer y fue también reelecta la vicepresidenta primera, la radical Jimena Senn. En tanto, el justicialismo aceptó integrar la mesa en la figura de Ricardo Olivera como vicepresidente segundo.

La sesión preparatoria se caracterizó por votaciones unánimes y rescate desde todo el arco político del clima de convivencia vivido en la Cámara, cuerpo sacudido el año pasado por la muerte de Miguel Lifschitz que era el presidente.

Tras la preparatoria los legisladores compartieron un almuerzo y por la tarde, Farías recibió a los senadores nacionales por Santa Fe, Carolina Losada y Dionisio Scarpin.

El socialismo y la autonomía

Alberto Ricci, intendente de Villa Gobernador Gálvez, Pablo Farías, Laura Mondino y Enrique Estévez ayer en la apertura del foro de autoridades locales del socialismo santafesino para discutir la autonomía municipal. Unos 150 dirigentes, entre ellos el intendente Emilio Jatón, Clara García, Antonio Bonfatti estuvieron en la jornada que tuvo cinco paneles y un cierre a cargo de Oscar Blando y Pablo Rangel.

