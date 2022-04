Denver Nuggets de Facundo Campazzo a un partido de ser eliminados por los Golden State Warriors

Este jueves por la noche los Golden State Warriors superaron a los Denver Nuggets por 118 a 113 en el tercer punto de la serie por la primera ronda de Playoffs de la NBA en la Conferencia Oeste.

El base cordobés Facundo Campazzo jugó casi cuatro minutos y solo se destacó por una pérdida de balón en la derrota de sus Nuggets como local. que dejó la serie 3 a 0 en favor de los californianos.

La serie está casi definida y el domingo volverán a jugar en el Ball Arena a las 16:30 horas, teniendo Denver el objetivo de no ser "barrido" (perder la serie sin ganar un partido) por los Warriors. Además, los equipos que enfrentan una desventaja de 3-0 en una serie de postemporada tienen un historial de 0-143.

Splash Brothers 2.0 💦



Jordan Poole, Steph Curry, and Klay Thompson combined for 80 points while all scoring 25+ points to lead the @warriors to the Game 3 victory to push their series lead to 3-0! #DubNation



Game 4: GSW vs. DEN, Sun. 3:30pm/et on ABC pic.twitter.com/5DgaaEKbpv