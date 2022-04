Diego Schwartzman venció a Felix Auger-Aliassime y está en semifinales

El tenista argentino Diego Schwartzman se clasificó hoy para las semifinales del ATP de Barcelona, el tradicional trofeo Conde de Godó, tras imponerse sobre el canadiense Félix Auger Aliassime por 3-6, 6-2 y 6-3 en su segundo partido del día. Schwartzman, ubicado en el puesto 15 del ranking mundial de la ATP, se impuso sobre Auger Aliassime (9) en dos horas y 12 minutos de juego, en su segunda presentación de este viernes, y se metió entre los cuatro mejores.





En la próxima instancia, Schwartzman se encontrará este sábado con el vencedor del partido entre el noruego Casper Ruud (7) y el español Pablo Carreño Busta (19).





Por la mañana, el "Peque" superó al italiano Lorenzo Musetti (68) por 6-4 y 7-5, en dos horas y cinco minutos. Como la jornada de ayer en Barcelona se pospuso por lluvia, el mejor tenista nacional tuvo que jugar dos veces en el mismo día.

Into the final 4️⃣!@dieschwartzman makes it into Saturday's semi-finals after passing tough test from Auger-Aliassime.#BCNOpenBs pic.twitter.com/IzzCrTv0FI