El "beso vidrial" de Maru Bottana que hizo estallar los memes en las redes sociales

La famosa pastelera Maru Botana volvió a estar en la mira de todos. Luego de su video chupando un hielo, ahora se mostró de una manera particular que provocó el estallido de las redes siendo tendencia y con memes desopilantes.

Mediante una historia de Instagram, sorprendió besando un vidrio y en la grabación escribió: "Beso vidrial". Duró unos siete segundos y al final se la vio mirando directo a la cámara y muerta de risa.

Sin contexto alguno publicó el clip y tras el desconcierto, el universo de las redes sociales -Twitter sobre todo- hizo lo suyo. Varias personas se hicieron eco del momento cibernético y empezaron a hablar del tema, hasta ingeniándoselas con memes al respecto.

por dios no aguanto mas q uno q me gusta no me invite a salir!!! próximamente soy maru botana pic.twitter.com/lM5IYz3Le3