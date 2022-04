https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hubo heridos

Una moto quedó atrapada entre un colectivo y un auto en Paraná

Una moto quedó atrapada entre un colectivo y un auto en Paraná. El siniestro vial fue en calle 25 de Mayo. No hubo que lamentar heridos graves por el choque.

Crédito: Gentileza

Un fuerte choque ocurrió este viernes en pleno centro de Paraná. Un joven motociclista quedó atrapado con su vehículo entre un auto y un colectivo. El siniestro vial sucedió en calle 25 de Mayo, entre 9 de Julio y Belgrano. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos de gravedad. Según se informó, el motociclista perdió la estabilidad entre medio de los dos vehículos y el conductor cayó al asfalto. Producto de la caída, sufrió un golpe en uno de sus tobillos.

