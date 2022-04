https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 22.04.2022

Copa de la Liga Profesional Las oportunidades están para ser aprovechadas

Hacía siete fechas que no ganaba, pero el torneo le daba una nueva oportunidad de poder meterse entre los cuatro y la chance llegaba con "yapa", porque el "Pincha" venía a Santa Fe con un equipo netamente alternativo, muy distinto al que es líder de la Zona B... y no la aprovechó.

No le sobraba nada al equipo de Falcioni que parecía tener todo resuelto desde el "vamos" ya que a los 3, tras un grosero error de la defensa, Christian Bernardi se encontró con un rebote largo y ante la pasividad de los defensores marcó el primero.

Luciendo mejor en el juego el "Pincha" lo igualó y un ratito más tarde una exquisita definición del "Pulga" (pase de Aliendro), tras un nuevo fallo en la salida visitante, explotada muy bien por Bernardi, llegó el 2-1 que parecía definitivo.

En el complemento, la peor noticia: lesión del "Pulga", y un par de contragolpes desperdiciados, pero asimismo todo encaminado para sumar los tres, sin lucir, pero para regresar al triunfo tras siete fechas: En la última, tras el agregado de Pitana, llegó la imprudencia de Lértora, que fue fuerte abajo, apenas tocó al volante visitante, este exageró y el "pito" compró. Kociubinski acomodó la pelota y la clavó arriba en el primer palo haciendo estériles los esfuerzos de Leonardo Burián.

Se escapó, no se pudo, es verdad que Pitana adicionó varios minutos, pero no habrá que buscar "fantasmas", Colón tenía todo servido para sumar de a tres y no lo supo aprovechar. Una pena... pero la realidad es que el equipo de Falcioni desperdició el "guiño" que le estaba dando el destino.