El campo se prepara para marchar hacia la ciudad de Buenos Aires

Productores agropecuarios de todo el país viajarán para darle visibilidad a sus reclamos.

El campo realizará este sábado una importante movilización hacia la ciudad de Buenos Aires para llevar sus reclamos a Plaza de Mayo.

El campo realizará este sábado una importante movilización hacia la ciudad de Buenos Aires para llevar sus reclamos a Plaza de Mayo. Desde diferentes puntos del país, productores agropecuarios viajarán hacia la capital del país, sin el acompañamiento de tres de las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace.

Buscan darles una mayor visibilidad a sus demandas de una menor presión fiscal, la eliminación de las retenciones, y para pedir transparencia y el correcto funcionamiento de las instituciones, no solo ante el Gobierno nacional, sino también ante la ciudadanía.

La marcha, a la que adhieren un sinnúmero de rurales de todo el país, supone un desafío logístico, ya que asistirán productores que vendrán tanto de Formosa como desde Río Gallegos, aseguraron los organizadores a este medio.

Hasta el momento la posición oficial de la Mesa de Enlace no se ha conocido de manera conjunta. Todo indica que el espacio que representa a los productores “no convoca, no organiza y no adhiere a la movilización”, aunque algunas entidades, como es el caso de Federación Agraria, otorgaron libertad de acción a sus asociados para participar de la misma.

Además, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, adelantó que su entidad “acompañará” la movilización, aunque no confirmó si él asistirá a la misma.

el esquema para dar ingreso a los manifestantes a la Ciudad y su llegada a la Plaza de Mayo fue definido y es el siguiente: habrá tres puntos de encuentro para unificar la marcha hacia Buenos Aires. Esos serán en el cruce de la ruta 7 y 5 a la altura de Luján; el otro será en el cruce de la ruta 8 y 193, en Solís; y el tercero se ubicará en la intersección de la ruta 9 y 193. En estos puntos, entre las 8 y las 10.30 se reunirán los productores en viaje para después tomar camino por la autopista Panamericana, para después pasar a la avenida General Paz, de allí a la Avenida del Libertador y llegar finalmente a Plaza de Mayo a las 15 horas.

Si bien todavía la organización no decidió si habrá un orador en el acto, ni si se leerá un documento, sí contarán con un acoplado que obrará como escenario.

En las provincias los productores ya llevan días organizándose para poder viajar y estar el sábado en Capital Federal. Algunos se agrupan y alquilan colectivos o combis, mientras que otros comparten camiones o autos.

Si bien fue pensada como un “tractorazo” en un principio, no habrá más de 50 ya que las autoridades de la Ciudad pidieron restringir su presencia.