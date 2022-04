Ruralistas se movilizan a Plaza de Mayo y Domínguez ratifica que no se subirán retenciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 23.04.2022 - Última actualización - 15:52

15:40

La marcha fue convocada a través de las redes sociales con la etiqueta #23A, al que también se le sumaron dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) con consignas políticas "en defensa de la República y la Justicia independiente".

Ruralistas de distintas localidades se movilizaban hoy en tractores hacia la Plaza de Mayo con apoyo de un sector de la oposición, en tanto el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, afirmó que cualquier reclamo del sector será atendido y que no se subirán las retenciones a las exportaciones.

Organizaciones como Campo+Ciudad y otras de las provincias impulsaban esta protesta, aunque las entidades que conforman la Mesa de Enlace decidieron no participar de la convocatoria.

Los manifestantes, con sus tractores, se concentraron en tres puntos de encuentro: ruta 9 y 193; ruta 8 y 195; y ruta 7 y ruta 5, y según lo autorizado por el Gobierno porteño, podrán confluir en el Obelisco y desde allí marchar hacia la Plaza de Mayo, aunque no a lo largo de la avenida porque allí se realizaba un evento para celebrar a la comunidad japonesa.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, sostuvo hoy respecto de la marcha de ruralistas a Plaza de Mayo que si "hay un reclamo que tenga que ser atendido, se hará", pero remarcó el trabajo conjunto permanente con las entidades agropecuarias que no participarán de la protesta, al tiempo que volvió a afirmar que las retenciones no subirán.

"Respecto al 'tractorazo', la posición del Ministerio es que si hay algún reclamo que tenga que ser atendido lo vamos a atender, pero es importante que se sepa que con las entidades del sector tenemos una relación de trabajo permanente", manifestó Domínguez desde Israel, donde se encuentra en vista oficial junto con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y un grupo de gobernadores.

En este sentido, Domínguez subrayó que la cartera que conduce "a través de las cuatro entidades y del Consejo Federal de Ministros de todas las provincias tenemos un mecanismo de trabajo permanente y ya he dicho hasta el cansancio que las retenciones no se van a aumentar", al mismo tiempo que aseguró que "el productor argentino no captó la renta inesperada, porque vendió su producción a precios preguerra y tiene que abordar la próxima cosecha con un aumento del costo de los fertilizantes del 60%" .

En tanto, dirigentes del PRO como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Patricia Bullrich se sumaron esta tarde a la manifestación de los ruralistas al acercarse a uno de los puntos de la convocatoria, en avenida del Libertador y Udaondo, en el barrio porteño de Nuñez, donde saludaron a los productores y se tomaron fotos sobre los tractores.

"Siempre apoyamos al campo. No entiendo al gobierno, enfrenta trabajadores con trabajadores. Que respete el derecho a manifestarse", dijo el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta en declaraciones a la prensa desde el lugar.