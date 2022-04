https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 24.04.2022 - Última actualización - 18:11

17:15

Entretelones de la política provincial Granata y el teléfono de Farías

"Algo que tengo destacar es que cada vez que uno le manda un mensaje a Pablo... Yo no sé si está en línea todo el día, pero al instante te contesta el teléfono, y no es menor". Así Amalia Granata justificó el voto a la reelección de Farías (Pablo) como presidente de la Cámara de Diputados. Tras la frase, comenzó un bullicio a las espaldas de Granata. "¡A mí no me contesta!", se quejó en medio del griterío el demoprogresista Gabriel Real. "¡Perdón, metí la pata, Pablo!", se disculpó Granata quien tenía detrás suyo, en la banca, al socialista. Después, el justicialista Ricardo Olivera hizo público que Farías lo ha atendido a las 23.

La propia Granata se ocupó de divulgar la anécdota al subir el instante a las redes sociales.