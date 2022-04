https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 25.04.2022 - Última actualización - 9:46

9:38

Desde el sitio oficial de la municipalidad se puede acceder al formulario para solicitar una cita y realizar los trámites correspondientes.

Este lunes Se habilitaron los turnos de mayo para los trámites de la licencia de conducir en la ciudad de Santa Fe Desde el sitio oficial de la municipalidad se puede acceder al formulario para solicitar una cita y realizar los trámites correspondientes. Desde el sitio oficial de la municipalidad se puede acceder al formulario para solicitar una cita y realizar los trámites correspondientes.

A partir de este lunes por la mañana están habilitados en la ciudad de Santa Fe los turnos para la renovación de la licencia de conducir para los meses de mayo, junio y los primeros días de julio.

Ingresando a través del apartado de turnos del sitio web de la municipalidad de la capital provincial, se puede acceder al pequeño formulario en el cuál se podrá seleccionar la oficina, el día y el horario para la cita.

El formulario para pedir el turno únicamente solicita DNI, nombre y apellido completo, correo electrónico y teléfono.

Documentación necesaria para el primer carnet

Desde la Municipalidad de Santa Fe indicaron que para gestionarla por primera vez, renovarla o realizar otro tipo de trámite vinculado a la misma, se debe acceder a la Oficina Virtual.

En primer lugar, se deben realizar las charlas obligatorias que se dictan en el Centro Municipal de Educación Vial y, una vez completadas, solicitar el turno para comenzar el trámite administrativo.

Luego, se entregará la documentación correspondiente, realizar el control médico, la fotografía y el examen teórico-práctico.

Documentación

Comprobante de pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito con 72 horas de abonado (CENAT)

Documento de identidad del interesado (Sólo se aceptan DNI tarjeta y DNI celeste. En este último caso debe concurrir con la tarjeta y la libreta).

Fotocopia del DNI

Certificado de grupo y factor sanguíneo acreditado por profesional competente, en caso de no contar con otra licencia en la jurisdicción.

Informe de Libre Multa

Constancia de CUIL

Comprobante de finalización del Curso Nacional de Educación Vial Digital

En caso de licencia de clase C y E deberá presentar, además:

Análisis clínicos: laboratorio de factores de riesgo cardiovascular, electroencefalograma y electrocardiograma (Ver Observaciones)

Documentación necesaria para la renovación

La Municipalidad indicó que si se posee una licencia de conducir nacional o provincial, podés renovarla cuando se encuentre vigente o vencida dentro del período de gracia.

Si se tiene menos de 20 años deberás rendir en todos los casos los exámenes teórico y práctico, como así también asistir a las charlas informativas. Si se está renovando una licencia de clase profesional D2 deberá rendir en todos los casos los exámenes teórico y práctico, como así también asistir a las charlas informativas.

En todos los casos se debe solicitar turno para los trámites administrativos. El día del turno, deberás entregar toda la documentación correspondiente, tomarse la foto y realizar el examen médico.

Documentación

Comprobante de pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito con 72 horas de abonado (CENAT)

Documento de identidad del interesado (Sólo se aceptan DNI tarjeta y DNI celeste. En este último caso debe concurrir con la tarjeta y la libreta).

Fotocopia del DNI

Informe de Libre Multa

Constancia de CUIL

En caso de licencia de clase C y E deberá presentar, además:

Análisis clínicos: laboratorio de factores de riesgo cardiovascular, electroencefalograma y electrocardiograma

En caso de licencia clase D deberá presentar, además:

Análisis clínicos: laboratorio de factores de riesgo cardiovascular, electroencefalograma y electrocardiograma y

Certificado de Antecedentes Penales

Constancia de Infracciones SIJAI, un requerimiento obligatorio para el inicio del trámite establecido por la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Si no hay causas asociadas en el SIJAI, se te informará que no tenés infracciones; si hay infracciones asociadas, se te notificará y no podrás continuar con el trámite hasta tanto regularices dicha situación. Es importante aclarar que no debés llevar nada cuando inicies el trámite, ya que si tenés infracciones, éstas van a figurar en el sistema automáticamente cuando te acerques a iniciar el trámite; pero en el caso que tengas un comprobante de pago de un acta de infracción a nivel provincial, deberás llevarlo, siempre y cuando la misma tenga sentencia firme y la hayas pagado previamente de manera voluntaria.