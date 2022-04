https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 25.04.2022 - Última actualización - 12:34

12:26

Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Juan Pusineri, al tiempo de asegurar que el gobierno provincial ya adelantó las partidas destinadas a subsidios de abril.

En Santa Fe y el interior del país No está justificada la falta al trabajo si se concreta el paro de colectivos Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Juan Pusineri, al tiempo de asegurar que el gobierno provincial ya adelantó las partidas destinadas a subsidios de abril. Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Juan Pusineri, al tiempo de asegurar que el gobierno provincial ya adelantó las partidas destinadas a subsidios de abril.

En la previa del paro de colectivos urbanos e interurbanos en localidades del interior del país, incluyendo Santa Fe, que en principio comenzaría este martes, desde el gobierno provincial aclararon que esta circunstancia no es justificativo de falta a los lugares de trabajo.

Así lo expresó el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri este lunes en diálogo con la prensa. “En caso de que la medida subsista o en caso se lleve a cabo, en principio no es justificación para un trabajador el hecho que no haya transporte público para que pueda faltar al lugar de trabajo o tener una tardanza. No van a tener una justificación legal si no van a trabajar o si llegan tarde”, dijo el funcionario.

En ese sentido, el ministro agregó que “en el seno de cada empresa se puede disponer alguna cuestión en contrario. Algunas firmas ante estas eventualidades organizan el transporte de sus propios trabajadores. Depende de cada lugar en particular”.

Pusineri, ministro de Trabajo de la provincia.Foto: Manuel Alberto Fabatía

Subsidios

En la misma rueda de prensa, el funcionario aclaró que el gobierno santafesino adelantó los subsidios de abril, “que ya se liquidaron”, confirmó. “De manera tal que la medida de fuerza no tiene que ver con alguna situación de algún incumplimiento o deuda por el gobierno santafesino, sino que se enmarca exclusivamente en la negociación nacional”, agregó.

En ese sentido, Pusineri explicó que “el paro se dispuso en un contexto de la paritaria nacional que se está discutiendo en estos momentos. Ahora (N. del R: lunes por la mañana) se están llevando negociaciones a nivel nacional de las que participan empresarios y la UTA nacional. De manera tal que en el transcurso del día, tendremos una novedad referida a la medida de fuerza”.

Por último, el funcionario aclaró que mantiene comunicaciones con su par nacional, Claudio Moroni, “sobre la posibilidad de que desde el ámbito federal se dicte la conciliación obligatoria”.