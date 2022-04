Los cambios que Elon Musk podría implementar en Twitter

Luego de algunos idas y vueltas entre Elon Musk y Twitter, finalmente el empresario compró el 100% de la compañía este lunes por 44 mil millones de dólares aproximadamente, lo que representa un valor por acción de 54,20 dólares.

La negociación se inició el 4 de abril, cuando el CEO de Tesla y SpaceX se convirtió en el máximo accionista de la red social y obtuvo el acceso al consejo de administración. A pesar de esto, decidió no sentarse en la “mesa chica”.

Tan sólo 10 días después, Musk duplicó sus apuestas y manifestó la intención de hacerse con el total de la empresa. La primera de las ofertas era por alrededor de 43 mil millones de dólares, pero desde Twitter plantearon una serie de medidas para evitar el avance del nacido en Sudáfrica.

Sin embargo, la propuesta de Elon aumentó y tras sólo un par de días de negociaciones, cedieron ante el hombre más rico del mundo y aceptaron los 44 mil millones de dólares.

Más allá de las intenciones ocultas que pueda llegar a tener Elon Musk con su nueva adquisición, existen una serie de modificaciones que el sudafricano ya ha planteado a través de diversos tweets.

Principalmente, el detonante de esta transacción fue la búsqueda de una “total libertad de expresión” para todos los usuarios y una elección menos inducida de los contenidos que consuma cada uno.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means