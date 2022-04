https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.04.2022

11:01

Disparidad con el Amba

Paro de colectivos: por qué en Santa Fe no pueden cumplir con el aumento salarial

Los choferes piden el mismo aumento de sueldos del 50 % que sí se acordó en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros indicaron que no hay fondos para hacer frente a este incremento y que Nación les debe a las provincias alrededor de $ 4 mil millones.

Por Tomás Rico SEGUIR El marco paritario para los choferes de colectivos marcó una grieta considerada entre el acuerdo de un aumento salarial del 50 % (de forma escalonada) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y lo que sucede en el interior del país, donde los trabajadores buscan llegar al mismo arreglo con los empresarios.

Sin embargo, el mismo incremento en los sueldos todavía no quedó cerrado en las provincias por lo que este martes el paro de transporte urbano e interurbanos es un hecho. ¿Por qué en Santa Fe y el interior no se puede concretar este acuerdo? El Litoral dialogó con Rodolfo Wagner, presidente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (Atap), para conocer cuál es la opinión por parte del empresariado. “Al Amba se le dio el dinero (por parte de Nación) y al interior nos están debiendo plata de subsidios de diciembre, enero, febrero y marzo. Nos deberían estar pagando abril y no lo hicieron. En el convenio por los subsidios para estos tres meses (abril, mayo y junio) se solicitaba que se cubra el aumento que solicitaron los choferes, en el Amba se dio pero en el interior no”, detalló Wagner. Según calcula el presidente de la Atap, desde el gobierno Nacional le deben a las provincias entre 3.500 y 4.000 millones de pesos. “A los sueldos los estamos pagando a duras penas. Este mes cumplimos en término, pero cada vez el cuello de botella es más grande”, lamentó. Más allá de la inflación en pesos, el sector empresarial advierte que los insumos para los colectivos están dolarizados y los costos en dólares tuvieron su propia inflación en el último tiempo. “Tuvimos entre un 20 y 25 % de aumento, no conseguimos cubiertas, el gasoil es un problema. Es todo un combo que la verdad está detonado”. Al consultarlo sobre qué debe pasar para que pueda hacerse frente al aumento requerido en las paritarias, Wagner sostuvo: “Nadie niega que este aumento es necesario, pero las empresas lamentablemente no pueden hacer frente a los costos si no hay ayuda del Estado”, y comentó que “si Nación no cumple con su aporte, la Provincia no está obligada. Gracias a Dios la Provincia cumplió con nosotros y nos adelantó los fondos, creemos que este mes harán lo mismo”. El presidente de la Atap se pronunció contra el paro de los servicios, “no le sirve a nadie porque se perjudica a la gente y las empresas dejan de recaudar”, pero al mismo tiempo indicó que “son medidas que los choferes necesitan hacer porque están reclamando algo que parece justo, algo que a nosotros también nos parece, pero no tenemos los recursos para hacer frente”. Lo que acordaron en Amba

A principios de este mes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó en las paritarias para este 2022 que los choferes de corta y media distancia del Amba cobren un aumento del 50 %, que llevará el salario básico a 150 mil pesos desde agosto.

Este incremento acordado es escalonado, según detalló La Voz del Interior pasa a 121 mil pesos desde abril; 127 mil desde mayo, 138 mil pesos desde junio y los 150 mil pesos a partir de agosto. Además, lograron un pago no remunerativo de 43 mil pesos que se paga en cuatro cuotas: la primera de 21 mil, la segunda y tercera de seis mil, y la última de 10 mil pesos.

