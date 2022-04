https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades detectó esta patología en 190 pacientes, la mayoría en Reino Unido.

Crece la preocupación Hepatitis infantil aguda: qué pasa en Argentina

Los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, surgida en Reino Unido y confirmada ya en una docena de países, ascienden a 190, informó este martes el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

Especialistas de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) expresaron esta semana su preocupación por la disminución de 10 puntos de la cobertura nacional de las vacunas durante 2020 respecto a 2019, año en el que se ya se habían alcanzado las cifras más bajas de la última década.

"Sin lugar a dudas, la pandemia precipitó la caída en los índices de vacunación. Contribuyeron cuestiones vinculadas al temor de la gente a salir de sus casas, a las dificultades económicas para acceder al centro de salud, escasez de recurso humano, horarios acotados y disminución de las consultas y de los controles de salud que posibiliten la indicación de las vacunas correspondientes", señaló en un comunicado Florencia Lución, presidenta de la Subcomisión de Epidemiología de la SAP.

Y añadió que "también influyó, entre otros factores, una baja percepción del riesgo de no inmunizarse por parte de la población".

Por su parte, Gabriela Tapponnier, infectóloga pediatra y secretaría del Comité de Infectología de la sociedad científica, señaló que "es indispensable que la población conozca la importancia que tienen las vacunas en la prevención y erradicación de enfermedades".

"Las vacunas constituyen una estrategia fundamental en la prevención de enfermedades de alto impacto en la salud de la población, tales como el sarampión, la poliomielitis, el tétanos, la difteria, coqueluche, la neumonía, la poliomielitis, la meningitis y las diarreas por rotavirus", indicó.

Según el último reporte de la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, durante 2020 las cifras de coberturas nacionales de vacunación cayeron en todas las vacunas 10 puntos respecto de 2019, año en el que ya se habían alcanzado las coberturas más bajas de la última década, antes de la llegada de la pandemia.

El mismo informe señala que "si bien las coberturas de vacunación superiores al 95% se consideran óptimas, en el año 2020, ninguna vacuna del calendario nacional ha superado un valor del 80% de cobertura a nivel nacional".

Los síntomas más comunes

En cuando a los síntomas más comunes entre los enfermos, se ha detectado una hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas. Muchos casos señalan síntomas gastrointestinales que incluyen dolor abdominal, diarrea y vómitos que precedieron a la presentación con hepatitis aguda grave y niveles elevados de enzimas hepáticas o alanina aminotransaminasa e ictericia (ojos amarillos). La mayoría de los casos no tenían fiebre. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de estos casos. Los viajes internacionales o los enlaces a otros países según la información actualmente disponible no se han identificado como factores.