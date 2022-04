https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.04.2022 - Última actualización - 13:35

13:29

El ministro de Seguridad de Santa Fe también adelantó refuerzos en patrulleros y el demorado arribo de fuerzas federales.

Tras la polémica por el viaje al exterior Lagna puso en funciones a Brilloni y responsabilizó a Bortolozzi por su salida del gobierno

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, centró en la “responsabilidad individual” de Jorge Bortolozzi, al haberse ausentado de sus funciones y viajado al exterior, las razones de su desplazamiento.



Lo hizo este mediodía, en momentos de poner en funciones a Carlos Brilloni como nuevo secretario de Seguridad. Lagna dijo que, con respecto al viaje de Bortolozzi, quien había argumentado que su superior estaba al tanto del mismo, “no hay autorizaciones, hay responsabilidades. Me dijo que se iba a ausentar unos días, no sabía ni adónde”, aseguró.



En tal sentido, remarcó que “las consecuencias de los actos de los funcionarios exceden la media de una persona normal” y que, en función de ello “en este momento había que decidir su salida del gobierno”.

“Esto no resiente para nada nuestro trabajo, nos vamos a ver fortalecidos”, aseguró y dejó en claro que no se trataba aquí de imputaciones funcionales: “Es un tema personal de Bortlozzi, cometió un error y decidimos que no podia seguir”.



Frente a la grave situación de la seguridad, anunció que en los próximos días se incorporarán 180 patrulleros. En particular con lo que tiene que ver con la violencia narco, remarcó que allí se trata de reforzar la investigación, el trabajo con el Ministerio Público de la Acusación y la tarea de la Justicia Federal, todo en lo cual se trabaja intensamente. También sostuvo que en los próximos días llegará el refuerzo de efectivos de fuerzas federales prometidos por la Nación, que se vio demorado por cuestiones “administrativas”.