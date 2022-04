Omar Perotti pidió dar una "vuelta de página" con el tema Bortolozzi

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobernador destacó la “capacidad y honestidad” el ex secretario de Seguridad. Y explicó su alejamiento del cargo en “circunstancias particulares”. Puso de relieve el nivel de operativos de hoy en Rosario.

Gustavo Capeletti

“Hay momentos y hay circunstancias particulares donde la sensación y la sensibilidad que hay que tener en ese sector obliga a cuidados en todos los frentes”, aseguró este mediodía el gobernador Omar Perotti en relación al pase al costado de Jorge Bortolozzi, el ahora ex secretario de Seguridad de la provincia, removido de su cargo tras conocerse un viaje emprendido a Nicaragua y Panamá.

El primer mandatario provincial formuló estas declaraciones una vez finalizado el acto por los 150 años de la fundación de la ciudad de Reconquista, al que asistió. “Nadie duda de la capacidad ni de la honestidad del funcionario, lo que se ha dado es una situación conocida y que no consideramos que debía darse con continuidad”, agregó.

Perotti sostuvo asimismo que “simplemente esa acción que se ha dado y vuelta de página, hoy con hechos muy fuertes y muy importantes en los operativos en la ciudad de Rosario (en referencia a una veintena de allanamientos que permitieron la detención de Máximo Ariel “Viejo” Cantero, fundador y ex líder de la banda criminal Los Monos) que es donde estamos poniendo el mayor empeño y donde hay que poner todas las energías”.

Enseguida calificó a la inseguridad como un “problema estructural”, al cual “no lo resolvemos ni se va a resolver de la noche a la mañana. Pero tenemos que ir paso a paso, sin ninguna instancia que nos impida combatir a cada una de las bandas de narcotraficantes, combatir el delito y generar la mayor cantidad de acuerdos para que en ninguno de los pliegues entre los poderes del Estado se generen vínculos con el delito”.

Sobre ese punto, fue categórico: “El Estado tiene que tener una línea divisoria infranqueable que hable en esa línea y ese es el camino”. A continuación, anunció que “vamos a tener en los próximos días y de aquí a mediados de año un fuerte nivel de equipamiento en movilidades, en tecnología desplegadas en todo el territorio de la provincia”.

Inversiones y operativos

El titular de la Casa Gris destacó también el fuerte crecimiento de las inversiones en el sistema penitenciario “porque tenemos más de 1.800 detenidos. Escucharán ustedes la preocupación por el número de detenidos en comisarías, es porque no nos han dejado las cárceles con las plazas necesarias, hay que hacerlas, las estamos construyendo. Y sabemos que la comisaría no es el mejor lugar, pero tenemos muy claro que el peor lugar es que sigan a la par del que trabaja, del que desenvuelve sus actividades honestamente, generando una señal de impunidad que no queremos”.

¿Lagna va seguir al frente de Seguridad?, porque se habla de una pelea fuerte con Mirabella en las últimas horas, preguntó El Litoral. “Muchachos, concéntrese en los hechos y no en estas cosas; vean hoy el nivel de operativos que se ha desplegado en la ciudad de Rosario”, respondió el gobernador para despejar toda duda sobre la continuidad del ministro, en el final del contacto con la prensa del norte santafesino.

En una nota publicada ayer en la edición digital de este diario, la periodista de la Sección Política Ivana Fux dio a conocer que Roberto Mirabella, senador nacional y ladero de Omar Perotti, desde hace tiempo “considera que la gestión del ministro de Seguridad está agotada, que se cumplió un ciclo y que es imperiosa una oxigenación a fin de que el costo político para la gestión no sea aún mayor. Lo piensa y sostiene desde hace tiempo, sólo que esa posición quedó expuesta ahora, a partir de publicaciones periodísticas del fin de semana. Ello provocó el enojo y recriminación del ministro que hasta aquí, pese a las sugerencias del entorno, ha recibo siempre la ratificación del gobernador”.