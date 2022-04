Ministerio de Seguridad: renunció el director del Servicio Penitenciario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.04.2022 - Última actualización - 16:52

16:51

Walter Ataide fue designado por Jorge Bortolozzi y dio un paso al costado tras la salida del secretario de Seguridad.

El director del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Walter Ataide, renunció este miércoles como consecuencia de la salida del secretario de Seguridad, Jorge Bortolozzi, tras su polémico viaje al exterior en medio de la ola de crímenes. Ataide había sido designado por Bortolozzi y tras la abrupta salida del gabinete de Omar Perotti del ahora ex secretario, el funcionario decidió acompañarlo.



La renuncia deja una doble vacante en el área de control de las cárceles provinciales.



Bortolozzi era subsecretario de Asuntos Penitenciarios y al ser ascendido ese lugar nunca se cubrió. Ahora se añade la ausencia del director. Solo queda el secretario Walter Gálvez pero dos de los tres cargos más relevantes no tienen funcionarios a cargo.





Para el ex secretario de Seguridad santafesino, detrás de su despido parece haber una intención de “distraer”. Bortolozzi dijo que lo usaron como “chivo expiatorio” para virar la atención de lo importante: la ola de violencia, planes que no funcionan y, lo que es peor, la infiltración narco en la propia Policía.