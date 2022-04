Denuncian al director de una escuela técnica venadense por "abusos" y "violencia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La exposición fue realizada por la docente de la Escuela de Enseñanza Técnica N° 402 Verónica Pérez, quien brindó detalles de las situaciones que deben padecer todos los que forman parte de la comunidad educativa.

Verónica Pérez, docente de la Escuela de Enseñanza Técnica N° 402 de Venado Tuerto denunció al director de dicho establecimiento por “abusos” y “violencia” hacia el personal y los alumnos. Las presentaciones se hicieron tanto en la Justicia como en el Ministerio de Educación santafesino a través de la Región VII. Según comentó la educadora a El Litoral, desde hace tiempo viene sufriendo maltrato por parte del directivo, pero la gota que “rebalsó el vaso” fue un hecho que le tocó vivir el pasado 13 de abril, cuando “sentí que iba a pegarme”.

En su relato, que se condice con la exposición judicial, Pérez señala: “El día miércoles 13 de abril del presente año, momento en que nos encontrábamos con los alumnos de 1º año división C, a las 12.40 aproximadamente, esperando el timbre de salida de las 12.45 en la galería, para que los alumnos barran el salón como lo hacen diariamente a pedido del director, aparece J.E.L. a los gritos diciendo que los alumnos deben permanecer en el aula. Al sonar el timbre, me acerco y le pregunto si ya no debíamos hacer barrer más a los estudiantes, a lo que me responde de una manera muy violenta: 'No digas huevadas, porque no te dejas de decir huevadas, no me corras con eso', haciendo un gesto con su mano izquierda en donde yo sentí que iba a pegarme”.

Asimismo afirmó: “Él (por el director) es una persona muy agresiva y violenta. Sentí mucho miedo y solo atine a preguntarle por qué me estaba hablando de esa manera agresiva e irrespetuosa si yo lo estaba haciendo con respeto, respondiéndome este señor que no tenía un buen día. Mi respuesta fue que no era excusa para tan desmedido maltrato. El comportamiento y actitud manifestado por este señor constituye un claro abuso de poder y violencia de género”.

La docente a su vez indicó que esta no es la primera vez que el director se comporta de esta manera y que “desde hace algunos años vengo recibiendo todo tipo de destrato, maltrato y violencia laboral por parte de él”.

“Este funcionario es violento y muy agresivo, su actitud hacia los alumnos y los docentes e incluso su superior inmediato es siempre despectiva, denigrante y lanzando improperios e insultos como: ‘no me jodan’, 'me tiene los huevos al plato', 'son idiotas', 'son imbéciles', 'no saben evaluar', 'nabos'; incluso a una alumna que se reía en el arrío de bandera le dijo: 'sos idiota, de que te reís; a un ex alumno que fue a reclamar su título le respondió: 'me chupan un huevo los títulos, dile a tu director de la universidad que me chupan un huevo los títulos'. En otra oportunidad ha tratado de 'putitas' a nuestras alumnas de primero o segundo año, y si bien los padres fueron a la regional, como la denuncia debía ser por escrito, no se animaron y no se le dio curso”, manifestó.

Otra situación que dejó al docente en un estado de vulnerabilidad y “un marcado abuso y violencia laboral” fue cuando “nos colocó una urna de cartón para que los alumnos denuncien a los profesores, con la intención de controlar el uso de teléfonos móviles; entre un sin números de situaciones y de palabras descalificaste hacia nosotros los docentes y toda la comunidad educativa”, resaltó Pérez.

Agresiones en grupos de whatsapp

Siguiendo con la enumeración de actitudes violentas, la docente contó que “en el grupo de whatsapp de la escuela, envía audios descalificando y lanzando insultos a nuestros superiores, recuerdo un audio en el que se lo escucha decir que el señor supervisor de Escuelas Técnicas, nació 'en el país de los nabos', 'nabolenses'; comenta que estamos en manos de ineptos, idiotas, que asumen cargos políticos como el Ministros de Educación o jefas regionales, apuntando directamente a la asesora pedagógica (actual directora regional); y expresando que son patéticos; improvisados; impresentables, que los torna autoritarios, centralistas y peligrosos”.

“Esto es insostenible, no tenemos porqué soportar sus ataques de ira, y que se encuentre siempre en contra de toda normativa vigente”, exclamó Pérez.

Violación de derechos

Pérez también hizo referencia a la “violación permanente de los derechos de trabajadoras y trabajadores de la institución y de todos aquellos que estamos escalafonados, ya que no respeta el decreto 3029/12 (reglamento docente), que en su Articulado 22° dice: 'Las suplencias se ofrecerán durante todo el período escolar por estricto orden de mérito escalafonario'; y el Artículo 23 del mismo decreto que dice: 'Siempre se deberá comenzar el ofrecimiento por el primer aspirante del escalafón respectivo'”. También consideró que hay una importante desorganización administrativa.

“Medidas autoritarias”

El director de la institución educativa adoptó varias medidas que también fueron reflejadas por la docente Verónica Pérez (incluso están en audios que se establecieron como pruebas): por un lado, los alumnos no tienen permitido salir al baño en horario de clase y, por otro, deben barrer las aulas antes de retirarse.

“No podemos permitir que este director no nos deje a los profesores que en horas de clase le demos permiso a los chicos cuando nos piden de ir al baño. ¿Y si el alumno se hace pis o caca encima dentro del aula? ¿Cómo le borramos ese trauma al chico? ¿Y a la familia que le respondemos?”, interrogó la docente. Y agregó: “El alumno no está obligado a barrer todos los días los salones, eso es trabajo del asistente escolar. En esta escuela por orden de este señor, la asistente escolar todos los días le alcanza la palita y la escoba hasta la puerta del aula para que los chicos, siguiendo el orden de la lista de alumnos y de a dos, barran el aula. Aún cuando no quieren hacerlo, tenemos que obligarlos. Una cosa muy distinta es colaborar con el orden y la limpieza si realizamos un trabajo manual”, enfatizó.

“Tiempo atrás suspendió clase del taller de Química y de Biología para que las profesoras que dictaban dichas cátedras, le dieran clases particulares a su hijo, que por aquel entonces estaba culminando el 5º año en una escuela privada de Venado Tuerto”, disparó.

De licencia

“Todas estas conductas injuriosas y descalificadoras han generado en mí un malestar perjudicando mi normal desenvolvimiento de las tareas habituales, este último hecho tan desagradable y tan violento fue el que me animó a realizar esta denuncia y poder contar algunas de las situaciones acontecidas dentro de esta institución”, resumió la educadora.

Cabe señalar que esta denunciar fue elevada a la Regional VII de Educación, quienes “ya se encuentran trabajando y me han otorgado la licencia por Art.60 A (violencia de género), para “protegerme hasta tanto se resuelva esta situación”, sentenció.