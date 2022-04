La Copa Santa Fe está cada vez más cerca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Todo está encaminado para que vuelva a realizarse el certamen que reúne a los equipos de todas las ligas y categorías de Santa Fe. El Litoral dialogó con el presidente de la Federación Santafesina, Carlos Lanzaro, quien explicó cómo está la situación.

Ignacio Pueyo

En el ámbito deportivo, la pandemia y el confinamiento por el coronavirus dejaron de lado una gran cantidad de competiciones dentro del calendario de las instituciones a lo largo y a lo ancho del país. Y si bien desde fines de 2021 la situación ha retomado una cierta normalidad, al menos en el ámbito futbolístico, nuestra provincia aún aguarda por uno de los certámenes más interesantes que se han desarrollado en los últimos años.

La Copa Santa Fe de Fútbol se celebra en todo el territorio de la bota santafesina desde el año 2016 en el fútbol masculino, y desde 2019 en el femenino. En todo este tiempo, la competencia incluso supo trasladarse a otros deportes como el básquet y el hockey.

No obstante, como señalamos en primer término, si bien las ligas regionales han retomado su actividad en todo el país, la Copa Santa Fe es una de esas competencias que se hace esperar. El torneo es organizado desde sus inicios por la Federación Santafesina de Fútbol, en conjunto con el apoyo del Gobierno de la Provincia, además del trabajo de una empresa privada que se encarga de los aspectos visuales, gráficos, y de la difusión de la misma.

Luego de retomar la actividad oficial, la Federación ha organizado algunos certámenes con gran éxito, como la Copa Federación Femenina en 2021 (obtenida por la Liga Santafesina), y la última edición de la Copa Federación en fútbol masculino, con la consagración del Club Náutico El Quillá de Santa Fe.

El nuevo desafío de la Federación es la realización de la Copa Santa Fe, y al respecto, Carlos Lanzaro dialogó con El Litoral. “Hoy si bien no está confirmada, podríamos decir que estamos en un 99% de que se haga. Estamos esperando la confirmación del Gobierno” comenzó explicando Lanzaro, quien destacó la gran cantidad de charlas y reuniones que en el último tiempo se desarrollaron junto a los funcionarios de la Provincia.

-¿Cómo se organiza un certamen tan importante como la Copa Santa Fe?

-Indudablemente que la Federación pone únicamente la parte deportiva. Después vos necesitás la pata del gobierno en toda la ayuda económica, en los adicionales policiales, en otra clase de logística que uno necesita. Y la parte que “te viste” el torneo la tiene que hacer una empresa, no hay dudas, la parte visual digamos, porque hay una realidad, y es que nosotros no nos dedicamos a eso.

Desde la estructura del torneo, podemos decir que el certamen se disputaría con idéntico formato al de la edición 2019, la última antes de la pandemia. Cada una de las ligas regionales que componen la Federación tendrá dos cupos, y allí aparece el primer desafío. Es que al no haber habido ediciones en 2020 ni en 2021, cada entidad regional deberá decidir cómo clasifican sus equipos campeones entre 2019 y 2021, teniendo en cuenta que los primeros no tuvieron la posibilidad de participar de la Copa.

Además, habrá cupos para los semifinalistas de la Copa Federación, tanto de las ediciones 2020 como de 2022. En esta ocasión ya no participarán los equipos que habían actuado en el desaparecido Torneo Federal B, que sí habían estado en la última edición. Por otra parte, los clubes de categorías superiores (Primera División, Primera Nacional, Federal A, Primera C y Primera D) volverán a participar. Cabe destacar que a los equipos profesionales se los invitará a participar con un selectivo.

Por otra parte, el titular de la Federación también habló acerca del éxito que tuvo la Copa Federación 2022, que pudo desarrollarse con normalidad a principios de año. Además, también anticipó los cambios que se vienen en las próximas ediciones de dicha competencia.

-¿Cuáles fueron las opiniones y las sensaciones luego de la Copa Federación?

-Las mejores, porque este es un torneo que marcha a control remoto, y que tenemos decidido que va a ser la última vez que se va a realizar así, porque la idea es que sean 32 equipos la próxima vez. A lo mejor esos cuatro y cuatro que están clasificando a la Copa Santa Fe por el déficit de la pandemia, pasen a ser luego 8 de 32, que nos parece que sería más justo. Hay muchos equipos que participan, que la juegan con una decisión de querer participar de un torneo diferente, y tenemos un certamen bárbaro a principio de año, que a lo mejor como no tiene premios en lo económico, pareciera que no es tan importante como la Copa Santa Fe.

De esta forma, se duplicaría la cantidad de clubes participantes. Lanzaro explicó que, al agregarse más equipos, el certamen daría inicio en 16avos. de final, es decir que solo se agregaría una etapa más al inicio de la competencia. No obstante, lo que se buscaría es que no se enfrenten los equipos de la misma liga en la primera fase, sino que se sortearían los cruces. Esta sería una diferencia con respecto a la Copa Santa Fe, donde se busca que cada liga permanezca participando la mayor cantidad de tiempo, por lo que en la primera etapa juegan entre sí las instituciones de la misma competición regional, para garantizar la presencia de cada liga al menos hasta la segunda etapa.

“Es probable que, si son 32 equipos, hagamos cuatro bolilleros de ocho, y ahí se sortee. Después si justo llega a pasar que se crucen dos de la misma liga, mala suerte. Lo haríamos por cercanía geográfica, para que esos ocho puedan cruzarse con cualquiera y que de esos ocho llegue uno solo a semifinales”, amplió Lanzaro.

Finalmente, la realización de la Copa Santa Fe estaría íntimamente relacionada con la concreción de los tradicionales certámenes provinciales de juveniles. En caso de que se confirme la Copa, se realizarán los cuatro torneos, desde Sub 12 hasta Sub 15. De hecho, el torneo para los seleccionados Sub 12 de cada liga ya está diagramado, y se disputaría en tres sedes. “El sub 12 ya lo tenemos armado, que se juega en tres zonas: Tostado, que es Liga Ceresina; Bigand, que es Liga Deportiva del Sur; y en Esperanza, que es Liga Esperancina. Ahí se juegan las tres zonas, pero no van a tener una final, sino que se va a jugar en las tres zonas todos contra todos. La idea es que empiecen a armarse los seleccionados y puedan moverse”, explicó el titular de la Federación.

Un poco de historia

La primera edición de la Copa Santa Fe se realizó en 2016, con la participación de solo un representante de cada Liga. Además, también compitieron los equipos desde el Federal B hasta Primera División. En esa primera experiencia, Unión de Sunchales se impuso en la final a Sportivo Las Parejas por un global de 2 a 0, siendo el primer campeón.

La segunda edición, la del 2017 fue la de los batacazos y las sorpresas. Es que Newell’s Old Boys de Rosario fue eliminado por Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. Luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, los del sur provincial se impusieron 4 a 3 en los penales, en el partido de los octavos de final. Además, por la misma instancia, Colón cayó derrotado por 1 a 0 contra 9 de Julio de Rafaela en Santa Fe, equipo que en ese entonces militaba en el Federal B. Dicha edición consagró a Rosario Central, que venció en la final a Atlético de Rafaela con un global de 3 a 2.

En 2018 se repitió el campeón de la primera edición, porque el que festejó fue el Bicho Verde de Sunchales. En una gran definición, el equipo del Federal A venció en los dos partidos a Colón, ganándole 3 a 2 como local y 3 a 0 en Santa Fe.

La última de las experiencias coperas corresponde al año 2019, con la participación de 59 equipos y un total de 104 partidos disputados. En la última de las series finales, Sportivo Las Parejas se impuso ante Central Córdoba, empatando 2 a 2 en la ida y ganando 2 a 0 en su cancha.

En dicha edición, además, se dio un hecho histórico: después de más de 50 años, volvió a disputarse el clásico de San Carlos Centro. Central San Carlos (actualmente en Liga Esperancina) y Argentino de San Carlos (Liga Santafesina), no se veían las caras de manera oficial desde la década del 60, puntualmente desde el 25 de septiembre de 1966, por Liga Santafesina. En el medio pasaron muchos años de competir entre ambas ligas, pero sin volver a coincidir. La Copa Santa Fe les permitió volver a verse las caras por la tercera fase del certamen, y luego de igualar en el global 3 a 3, Argentino se impuso 4 a 2 en los penales.