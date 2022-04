https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.04.2022 - Última actualización - 0:32

0:29

Piden "superar a la inflación"

Empleados bancarios ratificaron un paro para este jueves tras no llegar a un acuerdo salarial

Rechazaron un aumento del 55% por tramos con revisión. El sector financiero relativizó la medida de fuerza y no pidió la conciliación obligatoria.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Piden "superar a la inflación" Empleados bancarios ratificaron un paro para este jueves tras no llegar a un acuerdo salarial Rechazaron un aumento del 55% por tramos con revisión. El sector financiero relativizó la medida de fuerza y no pidió la conciliación obligatoria. Rechazaron un aumento del 55% por tramos con revisión. El sector financiero relativizó la medida de fuerza y no pidió la conciliación obligatoria.

La Asociación Bancaria ratificó el paro de este jueves tras el fracaso de la reunión de este miércoles en el Ministerio de Trabajo en la que se intentó acercar posiciones. En la reunión las entidades bancarias pusieron sobre la mesa una nueva oferta salarial: 55% de aumento con revisión para compensar la inflación en caso de ser necesario. A través de un comunicado, el gremio sostuvo: "La propuesta patronal en paritarias realizada hoy (por este miércoles) es inadmisible y desconoce el mandato del presidente Alberto Fernández, quien de forma clara sostuvo que los salarios deben superar a la inflación". Los dirigentes enfatizaron que las cuatro cámaras patronales continúan "no escuchando a los trabajadores y, ante esa provocación, el gremio ratificó la huelga total de mañana". En el sector financiero dijeron que el gremio se retiró de la reunión en el Ministerio de Trabajo "antes" de que la nueva propuesta salarial fuera formalizada. "Ya tenían definido ir al paro. La medida de fuerza no tiene que ver con el porcentaje de aumento que se ofreció, había una decisión de La Bancaria de avanzar con el paro", dijeron en una de las cámaras que agrupa a los bancos. Y agregaron: "Los anima otra cosa que no tiene que ver con el salario, si no con una estrategia gremial dentro de la CGT para quedar como el sindicato que logra la mejor paritaria. También buscan mostrar fortaleza y dureza ante su propia interna". En el sector financiero dijeron además que no se pidió la conciliación en el Ministerio de Trabajo. Y relativizaron la relevancia del paro, más allá del acatamiento que tenga la medida de fuerza. "Hoy una sucursal bancaria no tiene casi incidencia. Casi el 90% de las operaciones se pueden hacer de forma virtual", completaron. "Ante las medidas de fuerza anunciadas para este jueves 28 de abril, los bancos solicitan a los clientes que, en los casos en los que sea posible, posterguen cualquier trámite presencial en el día de mañana. Asimismo, las entidades recuerdan que funcionarán con normalidad a través de canales electrónicos, como home-banking, aplicaciones de los bancos y billeteras electrónicas al igual que el uso de tarjetas de débito y crédito", remarcaron desde la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina. El gremio pide un ajuste salarial con un piso de 60% anual, con actualizaciones en períodos de tres o seis meses. Es el porcentaje, dicen, que los bancos y consultores estiman de inflación anual para 2022, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que recoge el Banco Central cada mes. La inflación proyectada en el REM de marzo fue de 59,2% interanual. Este miércoles los bancos ofrecieron 55% (15% retroactivo a enero, 12% en abril y otros tramos más hasta completar el 55% en noviembre, cuando se haría una revisión de compensación de la inflación). El secretario general del sindicato es Sergio Palazzo, diputado nacional por el Frente de Todos. Tras ratificar el paro, se sumó a la interna que divide al oficialismo. "Soy muy crítico de la gestión de todo el equipo económico en materia de precios, porque creo que no se han hecho los esfuerzos necesarios para corregir este déficit inflacionario que carcome el poder adquisitivo de los ingresos", sostuvo en diálogo con El Destape. Y agregó: "Nadie puede sorprenderse de que haya una crítica a que no se han controlado correctamente las cadenas de valor, la formación de precios y el precio final al que llega el producto a un ciudadano que va al súper y ve deteriorado el poder adquisitivo". La paritaria, que venció el 31 de diciembre, viene atrasada. El gremio esperaba cerrar el acuerdo paritario en abril, pero tras fracasar varias reuniones, decidió convocar al paro con movilización. Si no hay acuerdo, aún podría terciar el ministro de Trabajo Claudio Moroni. El funcionario puede dictar una conciliación obligatoria que permita estirar la negociación y frenar la medida de fuerza.

El Litoral en en

Temas: