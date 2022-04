"Ahora voy a comprar Coca Cola para volver a ponerle cocaína", dijo Elon Musk en un tuit

Al parecer, el magnate Elon Musk se tomó muy en serio el objetivo de proteger la libertad de expresión. En una jornada en la que su cuenta de Twitter mostró bastante actividad, el empresario sudafricano que adquirió esa red social con aquel objetivo, escribió: "Ahora voy a comprar Coca Cola para volver a ponerle cocaína".

La publicación, que pasadas las 3 de la madrugada de este jueves llevaba más de 336 mil retuits y había superado los 2 millones de likes, tuvo continuidad poco más de una hora después, acaso para darle un contexto. O quizás para edulcorar aquel polémico mensaje.

“¡Hagamos que Twitter sea lo más divertido posible!”, expresó el empresario que recientemente alcanzó un acuerdo para adueñarse de la red social, a cambio de 44.000 millones de dólares. En esa ocasión, Musk manifestó que "la libertad de expresión es la base de una democracia que funcione”.

​

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in