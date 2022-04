Línea directa: "Servicio Sacerdotal de Urgencia", "No recolectan la basura" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.04.2022 - Última actualización - 15:35

15:22

Servicio Sacerdotal de Urgencia

UNA CIUDADANA

"Le pido al diario, por favor, si puede obtener el número del Servicio Sacerdotal de Urgencia y publicarlo; o bien decir que el Arzobispado se ocupe de dar a conocer ese número, porque uno llama a las parroquias y todas contestan con una grabación con los horarios de las misas, pero no se puede conseguir el número del servicio mencionado. Espero que este mensaje sea leído también por sacerdotes y por el mismo arzobispo. Queda a criterio del diario acceder a mi pedido o no. Muchas gracias".

N. de R.: le comunicamos que a partir de la fecha, por su pedido, se publica ese dato. Lo encontrará en Pág. 30 (teléfonos útiles). También se lo brindamos por este medio: el respectivo teléfono es 0342 460-5169 (de 21.30 a 6 hs); o al WhatsApp: 342 5155169.

Temible oscuridad en el parque Garay

UN REMISERO

"Es terrible la oscuridad que existe en todo el parque Garay, en la continuación de bulevar, costeando dicho espacio verde. Como se dice: una boca de lobos. Los trabajadores al volante estamos cansados, con miedo de salir a trabajar a la noche, máxime cuando nos piden que los llevemos o busquemos por zonas como esas. Es una vergüenza. Especial para los chorros, delincuentes y asesinos. Realmente da miedo. ¡La cantidad de robos que hay en la zona del barrio San Lorenzo, la parte del sur!, hasta hay carteles que dicen: QUEREMOS SEGURIDAD. En realidad el tema de la inseguridad es desbordante; mientras tanto, el secretario de Seguridad, Jorge Bortolozzi, se fue de viaje a Nicaragua, por una actividad del Club de Leones...¡¡De ciencia ficción!!".

No recolectan la basura

RAQUEL

"Somos vecinos con domicilio en Agustín Delgado 2678 de la ciudad de Santa Fe. Queremos denunciar que ya hace tres meses que la empresa Urbafe no nos junta correctamente los residuos, de los 6 días de la semana, con suerte pasa dos. Hemos reclamado en la Municipalidad (Nº 9.168) sin resultados. El Sr. intendente insiste en la necesidad de separar residuos secos y húmedos, respetando los días en que se deben sacar los mismos. Resulta imposible, porque en los canastos y/o veredas se terminan juntando todos y hasta quedan desperdigados por la calle. Tampoco pasan los barrenderos, juntándose montones de hojas que van a parar a las bocas de tormenta".

Anarquismo en la terminal de ómnibus

FABIO VERDAT

"Quiero invitar a los periodistas de ese diario a que investiguen qué es lo que pasa en la terminal, porque es una cosa de locos. Uno llega por calle Hipólito Yrigoyen y hay como 15 personas, borrachos, drogados, abriendo puertas de taxis, viviendo ahí... El otro día se llegó al colmo: una familia había colgado en el árbol de la puerta de entrada de la terminal la ropa para secar. Imaginen la imagen para los turistas. Ni en Formosa, Jujuy, Santiago del Estero pasa algo semejante. Esta es la peor ciudad del peor país del mundo. No entiendo por qué si la Municipalidad tiene una guardia allí adentro, no se encargan de controlar afuera también. Encima de esto, están ebrios, drogados, se pelean, gritan, intimidan. No sé si hay un negocio oculto. No sé por qué los dejan estar ahí...".

Desorganización

SONIA CARDONA

"El lunes 25 estuve en la Esquina Encendida: un desastre total. Mandaron mal los turnos y estamos los del jueves, viernes y lunes. Tenía turno a las 11.30 y había 50 antes que yo. Además, pocos vacunadores. ¡¡Somos todos mayores de 80!!".

Para tener más tiempo de clases y evitar contagios

RAMÓN

"Menos feriados y días puente harían que los niños tuvieran más días de clase, en lugar de agregarles horas. Respeto de lo que dijeron sobre el barbijo: tenemos que reconocer que es incómodo, más aún para los niños Perooo... justamente son los chicos los que tosen y estornudan, sin las precauciones debidas. Hay 2 opciones: enseñarles a los alumnos a no ponerse la mano adelante sino en el interior del codo, o seguir usando el barbijo hasta que pase el frío y se pueda estar con ventilación cruzada".

Adhesión

RAQUEL CRISTINA DE B° CONSTITUYENTES

"Adhiero totalmente a lo expresado por los lectores, especialmente de barrio Constituyentes. La gestión de la Municipalidad deja mucho que desear: yuyales enormes decoran las veredas; las baldosas rotas por doquier; no podan los árboles, ni tampoco los reponen. Hace tiempo he solicitado la reposición de un arbolito que se me secó, en mi vereda, sin resultado favorable. Por otra parte, en la peatonal San Martín, circulan jóvenes en bicicleta sin control y a toda velocidad. Agradezco a El Litoral que, como siempre, nos permite expresarnos".

Llegan cartas

El hambre no espera

MARIO PILO

Con el hambre no es posible especular ni negociar. Hay necesidad de arbitrar soluciones coyunturales y también de fondo, orientadas a restar dramatismo a la miseria, que cada día se está haciendo más difícil. Es verdad que para quienes tienen el estómago lleno es necesario un gran esfuerzo de imaginación para ponerse en el lugar de quien pudiendo trabajar no tiene cómo hacerlo ni cómo alimentar a los suyos.

La estructura de la pobreza todavía está montada en nuestro país, y su superación demandará años de cambios cotidianos. Los cambios que hasta esta altura del 2022 todavía no se han producido para erradicar un serio problema. Lo paradójico está tan doloroso en este estado de cosas, y es que las carencias se manifiestan en un país magníficamente dotado por la naturaleza, para producir variada riqueza. Especialmente corresponde enfatizar el tema que se comenta, en materia de producción de alimentos, a tal punto que puede satisfacer concretamente la demanda interna y todavía exportar grandes excedentes. Con demasiada frecuencia, sin embargo, el nacionalismo y el proteccionismo de diferente tipo, obstaculizan tanto la disponibilidad de los alimentos para todos, sin discriminación, como el traslado de éstos a los países netamente productores como el nuestro a los más escasamente provistos. La decisión política de los gobiernos resulta indispensable.

Cabe destacarlo para que en nuestro privilegiado suelo y en el de los menos favorecidos, enfermedad y muerte, por desnutrición, remitan al pasado. Se alimente el país y pueda alimentar al mundo entero.