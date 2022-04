Qúe es el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp que Elon Musk quiere implementar en Twitter

Uno de los temas del momento a nivel mundial es la compra de Twitter por parte de Elon Musk en unos 44 mil millones de dólares, lo que representa un movimiento que deja abierto el futuro de la red social y pone en debate el concepto de libertad de expresión.

Luego de llevar a cabo semejante transacción, siguiendo con la línea que lo caracteriza, el CEO de Tesla y SpaceX ha continuado con una serie de declaraciones polémicas e irónicas, entre las que aparecen planteos serios sobre los cambios que se pueden implementar en Twitter.

Previo incluso a convertirse en el accionista mayoritario de la compañía, Musk había twitteado una encuesta en la que consultaba a los usuarios sobre el interés por un botón que permitera editar tweets ya publicados.

Do you want an edit button?

En una de las propuestas más recientes, el empresario sudafricano expresó que la red social del pajarito debería tener un cifrado de extremo a extremo en sus chats privados. Tomó como referencia a la app de mensajería instantánea Signal, pero se trata de un sistema similar al que posee WhatsApp.

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages