Llega el eclipse solar: cómo observarlo sin causar daños a la visión

Especialistas ópticos brindaron información detallada a El Litoral sobre las recomendaciones a tener en cuenta al momento de contemplar el fenómeno astronómico este sábado por la tarde.

Este sábado 30 de abril, Argentina podrá disfrutar de un imponente fenómeno astronómico: el eclipse solar. El mismo, iniciará a las 17:40 horas de nuestro país, dejándose ver en su pico máximo hasta las 18:09, con una duración promedio de 5 a 7 minutos, y se verá en forma breve desde Santa Fe, ya que comenzará a las 17.49 horas y el punto máximo de la parcialidad se dará por estas latitudes, a las 18.24 horas, a escasos minutos de que los astros se oculten en el horizonte.

Este eclipse solar se producirá cuando la Luna se interponga en el camino del astro solar, siendo visible desde la Tierra. Para que el fenómeno ocurra, el Sol, la Luna y la Tierra deben estar en el mismo plano.

De este modo, los países desde donde se apreciará mucho mejor su visualización, además de Chile, serán también Uruguay, sur de Perú y de Bolivia y oeste de Paraguay en Sudamérica.

Recientemente, la NASA advirtió que mirar directamente un eclipse es igual de peligroso que mirar directo al Sol, por lo que si lo que se desea es observarlo por un tiempo prolongado será necesario tener unos anteojos especiales.

Es por eso, que El Litoral dialogó con Vanesa Sigrist (Mat. 451), Técnica Óptica, de Óptica Optilent, para saber cómo mirar este maravilloso espectáculo astronómico sin dañar nuestra visión.

Al respecto, la especialista, sugirió “no mirar directamente al sol, ya sea tanto con o sin eclipse”. En este caso puntual, remarcó “no hacerlo por ejemplo a través de lentes de sol de uso convencional, binoculares, telescopios,cámaras fotográficas, teléfonos celulares, placas de radiografiás, porque esto genera un daño al nivel de la retina”. En particular, tratándose de estos últimos tres dispositivos, “ya que no cuentan con la protección especial que ya está rotulada por la norma ISO 12312-2, que otorga un uso seguro para ver los eclipses solares”.

Retinopatía solar



Cuando realizamos la observación de los mismos, sin la protección adecuada, usando cualquiera de los dispositivos nombrados anteriormente, puede generarse una retinopatía solar, siendo "el daño que se produce en la retina del ojo que resulta de la exposición a la radiación solar. La retina es el tejido sensible a la luz que recubre la superficie interna del ojo", explicó la entrevistada.

"Cuando la luz ultravioleta (UV) del sol ingresa al ojo, se enfoca a través de la lente del ojo y hacia la retina en la parte posterior del ojo. Una vez absorbidos en la retina, los rayos UV provocan la formación de radicales libres. Estos radicales libres comienzan a oxidar los tejidos circundantes. En última instancia, destruyen los fotorreceptores (bastones y conos), en la retina. El daño oxidativo se conoce como retinopatía solar o fótica. El daño puede ocurrir en tan solo unos segundos de mirar directamente al sol", precisó.

Es así, que los síntomas de la retinopatía solar "pueden ocurrir en un solo ojo, pero la mayoría de los casos ocurren en ambos ojos al mismo tiempo". Los mismos incluyen visión deficiente o cambios en la visión incluyendo manchas borrosas o descoloridas, dolor y especialmente pérdida de visión en el centro del ojo. Varias personas con retinopatía solar dicen no poder leer debido a los síntomas, que pueden ser temporales o permanentes.

La experta, advirtió, que las consecuencias por observar el eclipse pueden ser: disminución de la visión, alteración en la percepción de los colores y formas, aumento en la frecuencia de patologías de la superficie del ojo, cataratas y ceguera, por ejemplo.

Para una observación segura

La especialista, insistió que para estos casos "deben utilizarse lentes especiales que cuenten con etiqueta ISO 12312-2. Estas no deben presentar rayas ni perforaciones y no deben tener una antigüedad mayor a los tres años. También, es recomendable el uso de máscaras de soldador de grado 14 o superior. En ambos casos, es recomendable que la observación no supere los 30 segundos", precisó.

Cabe mencionar que la mayoría de los anteojos no cuenta con esta etiqueta de protección especial para ver un eclipse solar, ya que se trata de una radiación extremadamente alta. Aún así, la especialista, aseguró que estos lentes se encuentran a la venta, se confeccionan a pedido, y representan un alto costo al permanecer a la categoría de ópticas de filtrado especial.

No obstante, la especialista insistió que es importante prestar atención a posibles síntomas que pueden manifestarse, por lo general, de seis a 12 horas después de la exposición como: irritación, hinchazón, ardor, lagrimeo, enrojecimiento progresivo de la conjuntiva, dolor que no permite abrir los ojos o visión turbia.

¿Y los niños?



Al ser consultada sobre este tema, en el caso de los niños, sostuvo que se aplican iguales recomendaciones que para los adultos, redoblando dichos cuidados, teniendo en cuenta que “se trata de una franja etaria que hay que preservar muchísimo” ya que son los más propensos y vulnerables a la radiación UV. Esto ocurre “porque tienen el cristalino sumamente claros, lo que significa que tienen la pupila mucho más dilatada que en un adulto mayor o una persona en edad promedio, por ejemplo”, señaló.

En estos casos, hay que tener en cuenta, que “un niño hasta los 8 años de edad recibe hasta un 75% de todo el UV, cuando una persona de mediana edad recibe hasta 60%, y un adulto mayor solo un 5%. Esto se debe a la dilatación pupilar”.





Para finalizar, la especialista recomienda que ante cualquier síntoma que aparezca no dejen de consultar al oftalmólogo.