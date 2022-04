El eclipse parcial de sol se verá de forma breve desde Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esto es porque el punto máximo del eclipse de sol será en horas del atardecer, minutos antes de que se esconda en el horizonte. Además, en esta época del año, hay bruma. Desde el Code reiteran las precauciones a tener en cuenta.

El sábado 30 de abril se producirá un eclipse de sol visible en forma parcial que se podrá contemplar en la mitad sur de Sudamérica y, especialmente, en el sudeste del Océano Pacífico. El fenómeno astronómico se verá en forma breve desde Santa Fe, ya que comenzará a las 17.49 horas y el punto máximo de la parcialidad se dará por estas latitudes, a las 18.24 horas, a escasos minutos de que los astros se oculten en el horizonte.

Este tipo de eclipse ocurre cuando la luna pasa entre la tierra y el sol, oscureciendo parcialmente la imagen del sol para un espectador en la tierra.

Así lo explicó a El Litoral, Jorge Coghlan, titular del Observatorio Astronómico y Museo del Espacio de Santa Fe (Code), quien además sostuvo que hay otra dificultad para contemplar este fenómeno astronómico. "La parte principal del eclipse parcial de sol se dará durante el atardecer, horario en que se produce una bruma; este jueves -por ejemplo-, cuando iba bajando el sol, ya ni se lo veía. Pasa eso porque empieza a cambiar la temperatura de la atmósfera, se empiezan a condensar las gotitas de agua y se transforman en un gas. Entonces este jueves el sol no se veía cuando estaba llegando al horizonte", amplió.

"Después si se puede o no ver será de acuerdo a dónde esté ubicado cada espectador, porque se necesitará quizá un horizonte muy despejado", advirtió Coghlan.

Para ser precisos, el primer contacto aparente de la Luna con el Sol será a las 17h 49m 42s, y el momento del punto máximo de la parcialidad para Santa Fe ocurrirá a las 18h 24m 20s, -cuando ambos toquen el horizonte- con un oscurecimiento del 17% del disco solar. Finalizará a las 18h 26m 25s cuando ambos ya estén debajo del horizonte.

Precauciones

La observación de un eclipse de sol es una actividad "muy peligrosa", sostuvo Coghlan, si no se sigue al pie de la letra los consejos de seguridad, dado que se pueden sufrir lesiones graves y permanentes: desde un enrojecimiento de los ojos hasta una ceguera total.

Las medidas de obligado cumplimiento en toda observación solar son: no mirar jamás directamente al sol; tampoco hacerlo a través de gafas oscuras, películas veladas, radiografías o cristales ahumados con una vela debido a que no filtran la radiación ultravioleta. No mirar jamás directamente al sol a través de lentes, lupas, oculares, gemelos, prismáticos, telescopios ni demás aparatos de ampliación de imágenes. Tampoco hacerlo a través del visor de las cámaras fotográficas, aun cuando esta sea del tipo réflex, salvo que se disponga de un filtro adecuado, y nunca más de un minuto seguido.

"Cuando se habla acerca de los filtros caseros, es muy importante decir que solo son seguros aquellos filtros especiales destinados únicamente a la función de filtrar la luz. O las gafas de soldador, que vienen de distintas densidades, y deben ser de Din 12 o Din 14", amplió el director del Code. Y recomendó ver el fenómeno por televisión para evitar cualquier riesgo.

Cabe destacar que Observatorio no abrirá al público para contemplar este fenómeno debido a que el edificio sigue en obra.

Privilegiados

Este eclipse parcial se verá con mayor nitidez en Argentina y Chile durante el atardecer del próximo sábado. La mayor zona de visibilidad no se encuentra sobre tierra firme, sino que el sudeste del océano Pacífico será un punto de observación ideal. Y los privilegiados también serán científicos, exploradores y turistas que se encuentren en ese momento en la costa noroeste de la Antártida.