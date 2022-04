https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde las 19 y con menos de 48 horas de recuperación, el Colón de Julio César Falcioni jugará contra Arsenal en el Viaducto. La idea del "Emperador" es dar lucha hasta el final en la Copa de la Liga y poner un once con varios titulares.

En la tardecita del sábado en Sarandí Colón tiene su propia procesión de fallos arbitrales y aparece Arsenal

Sin descanso y con menos de 48 horas de recuperación/descanso entre un partido (Copa Libertadores en Paraguay) y otro (torneo doméstico), Colón no quiere bajarse de la pelea en su zona, soñando con clasificar entre los cuatro primeros para los cruces en la Copa de la Liga. Es que a falta de seis puntos por jugar (Arsenal y Vélez), Colón está a cuatro unidades de quienes ocupan los lugares 3 (Tigre) y 4 (Aldosivi) en la zona 2. Estos 90 minutos en el Viaducto llegan justo después del gran despojo que sufrió el equipo de Julio César Falcioni en el estadio Defensores del Chaco, contra Olimpia de Paraguay y por la Copa Libertadores.

Lo concreto es que los sabaleros vienen con su propia peregrinación con el tema de las decisiones de los árbitros (con VAR o sin la revisión del VAR) que lo van perjudicando de una manera notable. Sin ir más lejos: lo que pasó en la cancha de Huracán con el gol anulado a Ramón Darío Ábila, los minutos que adicionó Néstor Pitana en Santa Fe con el gol de Estudiantes sobre la hora y ahora, el colmo, los dos goles lícitos que invalidaron los "banderazos" de los asistentes venezolanos en la capital del Paraguay. En ese contexto, llega este cruce en el Viaducto, contra un rival muy parecido en cuanto a la cantidad de empates (jugó 12, ganó 1, empató 8 y perdió 3).

La idea del "Emperador", dependiendo de una charla final con sus dirigidos, era poner "un buen Colón, más allá del cansancio lógico". Es posible, siempre en el terreno de las especulaciones, que aparezca un mix. Ni todos alternativos como frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito ni quizás los mismos titulares que en el Defensores del Chaco, recordando que el miércoles 4 (en la previa de su cumple) llegará Cerro Porteño de Paraguay, en otra durísima batalla por la Copa Libertadores de América y en el Cementerio de los Elefantes.

Colón no quiere, ni Falcioni ni los jugadores, bajarse de la pelea por la Copa de la Liga. "Si ganamos los seis puntos, contra Arsenal en Sarandí y contra Vélez en Santa Fe, tenemos muchas chances de meternos", se escucha en la comarca sabalera, desde mucho antes a lo que fue el despojo en el Defensores del Chaco. Por lo tanto, esa idea no cambió en nada: buscar ganar en el Viaducto y después empezar a hacer cálculos de cara a la última fecha, donde por ejemplo Tigre juega con Boca y se van a sacar puntos entre ellos. Claro que, para empezar a especular, hay que ganarle a los del Viaducto primero.

En tiempos de Peregrinación a la Virgen de Guadalupe, Colón llega hasta Sarandí con su propia procesión. La de los fallos arbitrales, ésos que lo vienen claramente perjudicando en los últimos tiempos al equipo del "Emperador" Julio César Falcioni. Con VAR o sin VAR. En el torneo local de la Copa de la Liga o en la Copa Libertadores de América. Lo mismo da.

Historial

Se enfrentaron 30 veces. Arsenal ganó 12 partidos, Colón se impuso en 10 encuentros y empataron en 8 ocasiones. Arsenal tiene una ventaja de 2 partidos en este muy joven cruce entre los sabaleros del Barrio Centenario y el histórico equipo de la familia Grondona en el Viaducto de Sarandí.

"Arsenal debe ganar los seis puntos"

El golero Alejandro Medina llegó a Sarandí con perfil bajo, sin ser conocido por los hinchas. Pero automáticamente ante su primer partido como titular logró algo que no es tan común: Identificación de parte de la tribuna. Esto fue una de las causas por la cual hubo malestar durante el semestre, ya que Madelón decidió darle la oportunidad a Werner, "hay que aceptar las decisiones del cuerpo técnico, si bien terminé siendo capitán y haciendo un buen año, el DT podía tomar la decisión para el bien de Arsenal". Al ser suplente, adoptó un nuevo rol, "me sentí capitán fuera de la cancha. Con Dardo Miloc y Damián Pérez nos hicimos cargo de hablar con la gente que está a cargo en el club, pero sin dudas que Dami tiene que ser nuestro estandarte porque es parte de las estrellas que tenemos el pecho. Me gusta este rol que el plantel me dio", cerró.

En relación al último encuentro donde volvió a la titularidad, afirmó que "creo haber aprovechado la oportunidad que tuve con Tigre". Por otro lado, también se refirió al último partido de local, "con Barracas Central no nos hicimos cargo y quizás subestimamos un poco al rival, Madelón, nosotros, los hinchas y todo el mundo se dio cuenta que no estuvimos a la altura".

En paralelo, también dijo que, "ante clubes superiores tenemos ese plus para mejorar el rendimiento". Justamente, en base al rendimiento del equipo en el semestre, señaló que "te cambiaría los 7 empates por 3 victorias y 4 derrotas. Está de más decirlo, pero nos faltan estos 6 puntos para redondear un semestre bueno, debemos sacarlos".

A su vez, reconoció que "hay menos plantel que el año pasado, en cuanto a nombres, pero hicimos mejor las cosas. Sabemos que por momentos podemos imponernos". Si bien los resultados no se han dado como esperaba, destacó que "hace rato no me pasaba que pueda mirar a mis compañeros a la cara como con este plantel".

Finalmente, mostró su compromiso con el club, "hoy Arsenal es mi casa, tengo contrato con el club hasta diciembre del 2023 y me brindaré hasta último momento". Para cerrar, dejó dos perlitas, "hacer tiempo es una de las mañas que me quedaron del ascenso y si tengo que hacerlo para cumplir con el objetivo lo seguiré haciendo, estoy las 24 horas del día pensando en Arsenal y en mejorar el presente, por eso cuando vino el gordo de Central a decir que la cancha de Arsenal era un chiquero me calenté", reconoció enojado, en referencia a Vecchio que se quejó por el estado del Julio Humberto Grondona.