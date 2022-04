https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.04.2022 - Última actualización - 18:10

18:07

Santa Fe Ciudad Luciano Zocola: "El gran problema en los barrios es la deficiente alfabetización"

"En estas últimas dos décadas el gran problema de la educación en los barrios es la deficiente alfabetización. Después de la pandemia se agravó". Lo dice Luciano Zocola, coordinador del área de inclusión educativa y digital del Movimiento Los sin Techo y Director del Canal SI Televisión. "Esto es muy grave porque la alfabetización está en la base del aprendizaje de las niñas y los niños y esa carencia es una hipoteca que tienen para el resto de sus vidas", aporta.

El diálogo con El Litoral ocurre luego de que el programa "De la tiza a la robótica" desarrollado en dos escuelas de la ciudad de Santa Fe obtuviera una mención especial de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La tarea que se realiza en los barrios para dar apoyo educativo viene de larga data. "El año pasado establecimos un vínculo mucho más fuerte con las escuelas de los barrios donde trabajamos; un vínculo directo con las instituciones".

Con el retorno a la presencialidad y aún con un sistema de "burbuja" se puso en marcha el programa de alfabetización y divulgación de la ciencia en las escuelas Ballarini y Cooperación Escolar y "el desempeño fue extraordinario", señaló Zocola. "En un lapso tan corto, de agosto al final del ciclo lectivo, y en contexto de salida de la pandemia, con las cinco vocales y algunas consonantes, los chicos empezaron a hacer combinaciones de letras, leerlas y escribirlas".

"No aprendieron a leer y escribir todavía pero tienen un avance importante en esos pocos meses que alientan a continuar con este trabajo que es una propuesta concreta para resolver este grave problema de la alfabetización en el ciclo primario de la educación".

- ¿Qué edades tienen los chicos y chicas que participaron del proyecto?

- Hicimos dos experiencias distintas. En la Escuela Ballarini con dos divisiones de un turno de chicos de primer grado que no tuvieron el aprestamiento del jardín de infantes, es decir, con un promedio de 6 años de edad.

En la escuela 1130 se trabajó con chicos de entre 3° y 7° grado que no están alfabetizados. Ahí también tuvimos buenos resultados aunque las "burbujas" obligaron a que hubiera chicos de uno y otro curso juntos. A pesar de eso notamos que los quienes asistían al apoyo educativo tuvieron una evolución significativa en el apoderamiento de estos recursos.

- La actividad se hacía en contraturno, es decir, que para los chicos era un esfuerzo adicional.

- Es así. Era a contraturno y requería también de mucho compromiso de los papás. Hubo un trabajo mancomunado entre la aceptación de los padres, la participación de la escuela que fue muy destacable por parte de directivos y docentes, y las tutoras comunitarias. Una novedad que comenzó con la pandemia es que nuestras tutoras educativas, que tienen formación pero no son docentes, nos pedían el apoyo de maestras. Aprovechando la conectividad que tenemos en las aulas de Los sin Techo hicimos una tutoría en vivo: las clases se daban en una franja horaria y en el aula central que está en el Canal SI Televisión una docente acompañaba a las tutoras.

Además desarrollamos un manual para el docente, material para el trabajo en el aula (láminas, letras, stickers) y un plus que nos dan las aplicaciones en realidad aumentada.

- ¿Qué sigue de aquí en adelante? ¿Se podrían incorporar más escuelas?

- Lo que estamos haciendo es proponer este programa para que se pueda replicar. El Movimiento tiene 12 aulas y esta experiencia se está desarrollando en dos. Estamos proponiendo que en una segunda etapa se pueda llevar a 12 escuelas para que adquiera masividad: no hay cambio si no hay masividad. Hasta ahora es una experiencia puntual que nos permite desarrollar el método y comprobar que funciona. No solo el método pedagógico sino al compromiso de los padres, de las escuelas a través de sus docentes y directivos y el compromiso comunitario a través de los tutores. Proponemos esto como un camino de solución a lo que consideramos uno de los problemas más graves de la educación en nuestros barrios de la ciudad que es la alfabetización.