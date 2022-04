Los hinchas de Colón volvieron a pedir por la renuncia de Falcioni

Con nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria por la Copa de la Liga, Colón quedó afuera de la pelea por la clasificación a cuartos de final al caer por 2 a 0 ante Arsenal en Sarandí.

A pesar de los resultados favorables que se habían dado en el inicio de la fecha 13, los de Julio César Falcioni dejaron pasar la oportunidad ante uno de los equipos más débiles del campeonato y los hinchas cargaron toda la responsabilidad contra el entrenador rojinegro.

Si bien cabe destacar que Colón presentó una alineación completamente alternativa con varios juveniles y sólo pasaron 44 horas desde su último partido por Copa Libertadores, el rendimiento estuvo lejos de lo esperado.

Ante tal frustración, los “sabaleros” no dudaron en cargar contra el director técnico a través de las redes sociales y exigieron que en caso de no renunciar, la dirigencia se encargue de hacerlo dejar el cargo.

La CD tiene la culpa. A Falcioni le dieron menos equipo q a Dominguez. El equipo se arrastra desde el 4-6 del año pasado. La CD se comió los mocos en no vender a Farias , en reforzar muy mal. Falcioni tiene sus culpas, sí...pero que el árbol no tape el bosque.

Si bien no es toda responsabilidad de él, Falcioni se tiene que ir hoy mismo. Tuvimos un semestre muy salado, es verdad. Pero no hay trabajo, no se ve nada, no trasmite nada. Que Colón hasta el día de hoy haya tenido chances de clasificar es pq la zona es horrible. Nada más.