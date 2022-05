Críticas opositoras al mensaje del gobernador en la apertura de sesiones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 01.05.2022

Losada, Pullaro y García mostraron fuertes diferencias con el discurso de Perotti y le cuestionaron la total falta de autocrítica. Legisladores nacionales del PJ avalaron los alcances de la ponencia.

Losada, Pullaro y García mostraron fuertes diferencias con el discurso de Perotti y le cuestionaron la total falta de autocrítica. Legisladores nacionales del PJ avalaron los alcances de la ponencia.

Críticas y elogios parecen ser la constante tras los discursos de los gobernadores para abrir el año parlamentario. Sea el color político que sea que ocupe el Poder Ejecutivo. Siempre los mensajes son avalados por oficialistas y teñidos de críticas por los opositores. Esta vez no fue la excepción pese a que el gobernador Omar Perotti no tuvo críticas hacia la oposición e incluso pidió el acompañamiento para algunos proyectos que enviará el Ejecutivo. Es más, en este mensaje, hubo más críticas del gobernador hacia el gobierno central que hacia los opositores locales.

"Me cuesta creerle a Perotti, como me cuesta creerle a Alberto Fernández" señaló la senadora nacional Carolina Losada. "Volvimos a escuchar las promesas de campaña, lo que significa que durante más de dos años no hicieron nada. Su gestión es realmente un fracaso. Las soluciones tienen que llegar ahora. Ingresó al gobierno prometiendo paz y orden y no se cumplió para nada" acotó. "Empezó hablando de educación como uno de los ejes de su gestión cuando en medio de la pandemia muchas provincias dejaron que los chicos sigan yendo al escuela, nosotros con muchos de los departamentos sin un solo caso de Covid y sin embargo decidió cerrar las escuelas e impidiéndole a los chicos formarse, tener una contención". Losada prometió que en días más habrá una acción en el Senado de la Nación sobre subsidios para añadir que "Perotti es parte de este gobierno. Me parece increíble ver que la gente que es y fue parte de este gobierno, que es kirchnerista, empieza a bajarse del bote rápido porque ven que se hunde y quieren salvarse. Da un poco de pena". Su par Dionisio Scarpin dijo que "el plan provincial para combatir el narcotráfico y la inseguridad se limita solo a reclamar al gobierno nacional. Con todos los indicadores de delito empeorando, no se puede continuar anunciando lo que se hará, sin atender el reclamo urgente de los santafesinos".

Para la socialista Clara García "fue un discurso tan largo como decepcionante y carente de contenido de futuro". Los diputados socialistas salieron todos juntos de la Asamblea y dejaron a García y a Joaquín Blanco como voceros. "Nos invitó a los legisladores a una agenda muy limitada; vamos a tener que avanzar con un montón de temas que al gobierno no toma y que vamos a tener que plantear desde la Legislatura", anticipó Blanco.

García acotó que "es un gobernador que se tomó tres años para pelear con la oposición y hoy nos viene a relatar las obras que había iniciado el Frente Progresista. Vamos a mirar con detalle los números que citó en el discurso porque las cifras oficiales publicadas muestran que en lo que va del año apenas ejecutó un 9% del presupuesto de lo que la obra pública tenía presupuestado, con lo cual es muy difícil que estos valores que mencionó puedan ser ciertos". Blanco también destacó que tras casi tres años de gestión "se acuerda de hacerle reclamos al gobierno nacional; una gestión que sigue sin rumbo, sin escala; un discurso sin audacia para modificar la realidad y que no invita a los santafesinos a soñar con nada. El perfil neoliberal de Perotti se refleja con mayor crudeza en su enfoque de las políticas sociales. Sólo dedicó unos pocos párrafos en este discurso, y volviendo a la vieja mirada asistencialista. Sin desarrollo humano no hay paz ni desarrollo económico".

El radical Maximiliano Pullaro fue uno de los más críticos con Perotti "llevamos tres años sin saber en claro dónde va la provincia" disparó. Cuestionó la falta de apoyo a la producción durante la pandemia, la falta de autocrítica y refutó números sobre inseguridad especialmente en materia de efectivos y patrulleros. Habló de inconsistencias en las cifras sobre seguridad. "Todos los indicadores de violencia y delito han empeorado durante esta gestión. Santa Fe necesita honestidad y compromiso para resolver el tema de mayor preocupación para los santafesinos. No se puede faltar a la verdad de esta manera ni seguir anunciando cosas" afirmó.

Las voces del PJ

El diputado Roberto Mirabella destacó la importancia del mensaje de Perotti y "el apoyo a la producción, en fortalecer los niveles educativos, la inversión pública que es histórica en la provincia y en varias cuestiones trasversales como perspectiva de género, cuidado de ambiente y descentralización. La gestión está en un momento importante, consolidando un modelo que hoy se vio demostrado con lo expuesto". Destacó que se necesitan mayores niveles de diálogo con la oposición y con el gobierno nacional. Dijo que los reclamos a Nación no son nuevos y resaltó que ayer "marcó con números la asimetría que tenemos con el boleto de colectivo con Amba; marcó diferencias importantes en los subsidios a la energía o en el precio del gas oil. El pedido de dejar de tener un gobierno centralista que solo mira a Buenos Aires es permanente de parte nuestra así como el reconocimiento a todo lo que el gobierno nacional hace en Santa Fe en obras de infraestructura".

Su par, Marcos Cleri, entendió que "hubo un claro mensaje donde se hizo una evaluación de las políticas públicas desarrolladas hasta el momento, políticas que han tenido muy buen resultado en la planificación estratégica que se van a potenciar y reconociendo principalmente algo, con fuerte incidencia en nuestra provincia, que es la inseguridad donde se tiene que hacer un trabajo mancomunado entre todos los actores políticos y todos los estamentos del estado para lograr respuestas inmediatas". El rosarino destacó programas como Billetera Santa Fe y sobre subsidios dijo que Perotti hizo un planteo "a favor de los intereses de la provincia , es el rol que él tiene y en ese camino, se ha logrado algo pero aún persisten los desequilibrios que debemos corregir". En cuanto al mapa judicial federal dijo que continúan trabajando en un acuerdo entre los 19 diputados santafesinos.

En tanto, Leandro Busatto admitió que "en seguridad está claro que sin Nación no se puede, pero la responsabilidad sigue siendo de un gobierno provincial del cual pocos sectores del peronismo forman parte". Acotó que "lo que destacó Perotti en Obras Públicas y Producción no puede hacerse sin dimensionar las políticas del gobierno nacional en ese sentido: 107 mil millones de pesos para sostener empleo durante la pandemia y más de 100 mil millones en obras ya finalizadas, en ejecución o planificadas". Por último, advirtió que "el gobernador no habló de temas sensibles como las adicciones, ni de salud mental. Tampoco hubo planteos concretos en cuanto a la justicia o al abordaje territorial de la seguridad, en la que hizo una enumeración de datos vinculados a equipamiento y pidió acompañamiento de Nación".