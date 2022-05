https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.05.2022 - Última actualización - 8:57

8:51

Música

Las voces en alto para honrar el legado de Queen

El Coro Polifónico de la Merced desplegará, el próximo 14 de mayo “Queen Sinfónico Coral II”, una continuidad del espectáculo que ya giró por diversos escenarios de la provincia. Con dirección de Rodrigo Naffa y producción de Pablo Goris, incluye clásicos del grupo británico como “Bicycle Race”, “Seven Seas of Rhye” y “Hammer to fall”.

El coro desarrolla este espectáculo junto a la Orquesta Sinfónica de la misma institución, la banda Nada Más y Nada Menos y el solista Andrés Novero. Crédito: Gentileza Coro de La Merced



El coro desarrolla este espectáculo junto a la Orquesta Sinfónica de la misma institución, la banda Nada Más y Nada Menos y el solista Andrés Novero. Crédito: Gentileza Coro de La Merced

El Litoral en en

Música Las voces en alto para honrar el legado de Queen El Coro Polifónico de la Merced desplegará, el próximo 14 de mayo “Queen Sinfónico Coral II”, una continuidad del espectáculo que ya giró por diversos escenarios de la provincia. Con dirección de Rodrigo Naffa y producción de Pablo Goris, incluye clásicos del grupo británico como “Bicycle Race”, “Seven Seas of Rhye” y “Hammer to fall”. El Coro Polifónico de la Merced desplegará, el próximo 14 de mayo “Queen Sinfónico Coral II”, una continuidad del espectáculo que ya giró por diversos escenarios de la provincia. Con dirección de Rodrigo Naffa y producción de Pablo Goris, incluye clásicos del grupo británico como “Bicycle Race”, “Seven Seas of Rhye” y “Hammer to fall”.

Por Juan Ignacio Novak SEGUIR Luego de rodar por distintos puntos de la provincia con “Queen Sinfónico Coral”, los referentes del Coro Polifónico de la Merced (su director Rodrigo Naffa y el productor Pablo Goris) tomaron la decisión consensuada con el resto del equipo de iniciar el camino de la segunda parte del espectáculo que cosechó ovaciones en una decena de presentaciones. Es por eso que el próximo 14 de mayo presentarán en el Teatro Municipal (San Martín 2020) una nueva tanda de canciones de la famosa banda británica, arregladas especialmente. Foto: Gentileza Coro de La Merced “Con Pablo Goris pensamos que ya habíamos presentado más de diez veces el espectáculo dentro de la provincia de Santa Fe y queríamos regalarle al público algo distinto, pero con el mismo formato artístico”, explicó Naffa a este medio. “Mismo formato” quiere decir, en este caso, la combinación entre el coro, la banda Nada Más y Nada Menos y el tenor Andrés Novero que se puso en juego en el primer show. “Sabemos que es difícil elegir un combo de quince hits de Queen, algo que ya habíamos hecho en la parte uno. Así que ahora probamos con otra tanda de quince hits, que creemos que a la gente le van a encantar porque tienen toques de color nuevos que el coro y los artistas pueden explotar muy bien”, aventuró Naffa. Viaje seguro a la emoción Además de canciones populares del grupo británico, el repertorio incluirá una versión de “Barcelona”, aquella pieza interpretada por el cantante de Queen, Freddie Mercury, y la diva española de ópera Montserrat Caballé. En este caso, la cantante Alejandra Pistoni evocará los agudos de Monserrat Caballé y Novero se ocupará de las partes de Mercury. “Cuando lo ensayamos, hace pocas semanas, la mitad del coro se puso a llorar. Incluso yo hice un esfuerzo porque estaba dirigiendo, pero escucharlos cantar a Andrés y a Alejandra una canción tan difícil y emotiva nos hizo lagrimear. Esta es una de las joyas del espectáculo”, confesó Naffa. Un toque inédito En este nuevo show dedicado a la memoria de la banda que integraron Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, tendrá, además de la mencionada “Barcelona”, canciones como “One vision”, “Seven Seas of Rhye”, “Good old fashioned lover boy”, “It's a hard life”, “Killer Queen”, “You take my breath away”, “Bicycle race”, “Medley Medial”, “Flash”, “Hammer to fall” y “I was born to love you” entre otras. “Tiene obras bastante corales como ‘Bicycle Race’ pero la mayoría tiene arreglos o partes corales que los originales no poseen. Entonces, el coro le va a dar un toque inédito, no escuchado en las plataformas digitales”, adelantó Naffa. Asimismo, hay tres temas que vamos a repetir del espectáculo anterior entre ellos ‘Bohemian Rhapsody’, que crean una comunión especial con la gente y son sellos del espectáculo”, agregó el director y principal motor del coro junto a Goris. Foto: Gentileza Coro de La Merced Dinámica internalizada Si bien la decisión de llevar el espectáculo a escena fue reciente, las canciones seleccionadas ya estaban estudiadas por parte de los coreutas. “Faltaban las orquestaciones, que escribí este año. Le entregué las partituras a la orquesta e hicimos el mismo trabajo cronometrado de aquella primera parte del Queen Sinfónico Coral, que llevó varios meses de preparación. Esta vez fue más rápido porque está más aceitado el mecanismo”, rememoró Naffa. En efecto, toda la experiencia del primer espectáculo la pudieron volcar en las canciones que están ensayando ahora. Porque si bien las canciones son nuevas, la impronta del espectáculo la conocen bien todos los artistas intervinientes. La novedad acústica es que esta vez el escenario será el Teatro Municipal, lo cual según el director le brindará un toque de gala más importante. Foto: Gentileza Coro de La Merced Proyectos Hasta mediados de año, el coro estará focalizado en el despliegue de “Queen Sinfónico Coral II”, que además de la función del 14 de mayo tiene otras previstas para los días 4 y 12 de junio. Durante la segunda mitad del año, retomarán “Queen Sinfónico Coral”, porque lo van a llevar a Mar del Plata en noviembre, cuando participarán del festival Mar del Canto, donde ya fueron en 2015 con un espectáculo consagrado a Disney. Para quienes impulsan las actividades del coro, será un intento de pasar al plano nacional.

El Litoral en en

Temas: