Lunes 02.05.2022

Para la edición 2022, tras dos años de pandemia, el dress code era el glamour en la Edad de Oro y se pedía a los asistentes encarnar la grandeza del Nueva York de la época comprendida entre 1870 y 1890.

Evento anual del Metropolitan Museum Lo mejor de la alfombra roja en la Gala del MET Para la edición 2022, tras dos años de pandemia, el dress code era el glamour en la Edad de Oro y se pedía a los asistentes encarnar la grandeza del Nueva York de la época comprendida entre 1870 y 1890.

Tras dos años de celebraciones atípicas, la Met Gala 2022 recupera su naturaleza y vuelve a convertirse en el evento ineludible del primer lunes de mayo. Una nueva entrega concebida, en esta ocasión, como la continuación de la última edición, que tuvo lugar en el mes de septiembre y que celebraba el valor de la moda norteamericana bajo el lema "In America: A Lexicon on Fashion".

Así, la Met Gala 2022 mantiene como hilo conductor el tributo a la moda estadounidense con una segunda exposición en torno a esta temática, que en esta ocasión se titula "In America: An Anthology of Fashion". Pero vamos a lo verdaderamente importante: ¿cómo se materializa en los looks de la alfombra roja? Para esta edición, el dress code era el glamour en la Edad de Oro y se pedía a los asistentes encarnar la grandeza del Nueva York de la época comprendida entre 1870 y 1890.

Sobre la alfombra roja han desfilado estrellas ya habituales en el evento anual del Metropolitan Museum de Nueva York como Blake Lively, Anna Wintour, Sarah Jessica Parker o Kim Kardashian; así como nuevos rostros que han asistido por primera vez, como la estrella de Euphoria, Sidney Sweeney, Bad Bunny o Kourtney Kardashian.

La pregunta que surge a continuación resulta inevitable: ¿han cumplido las estrellas con la etiqueta exigida en la alfombra roja? Pasen, vean y juzguen ustedes.

Lo que sí podemos afirmar es que la Met Gala 2022 ha vuelto a convertirse en el mayor escaparate de la industria a nivel mundial y eso es, siempre, una delicia para cualquier amante de la moda.