Martes 03.05.2022 - Última actualización - 13:43

13:41

Duras declaraciones "El gobierno es nuestro", la embestida kirchnerista contra Alberto Fernández continúa

El secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, continuó este martes con su andanada de cuestionamientos hacia el presidente Alberto Fernández, a quien acusó de "hacer operaciones" contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y de "forzar la ruptura del Frente de Todos".



El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense negó que exista el "albertismo" y consideró que los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, están "construyendo" una eventual derrota del Frente de Todos en las elecciones de 2023.



"Nosotros constituimos esta fuerza, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones, tampoco es que Alberto se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz, eso sería incorrecto. El Gobierno es nuestro", sentenció el referente kirchnerista.



En declaraciones radiales, el ex diputado nacional planteó: "Somos parte del frente que generó esta posibilidad de gobernar, no nos convocaron después del 27 de octubre de 2019 como a Guzmán, que no sé dónde estaba antes".



En otro fuerte descargo, Larroque arremetió contra el jefe de Estado: "Si te cortás solo, y eso lo condeno moralmente, por lo menos traé resultados, ya que venimos de perder las elecciones" de 2021.



Para el dirigente camporista, hay "un entorno de pillos que `bolsillean´ a Alberto Fernández, `se cuelgan del bolsillo en el sentido del poder´". Y profundizó: "Nadie hace albertismo; especulan con la propia haciéndole gran daño al país, al peronismo y al Frente de Todos, lo que me preocupa, ya que hay muchos que vienen por el peronismo".



En esa línea, insistió en que "se está construyendo un derrota" para las elecciones presidenciales de 2023 por la que responsabilizó a Guzmán, Kulfas y Moroni "y por carácter transitivo a Alberto Fernández". En una expresión de mínima fe, sostuvo que el Presidente "tiene la posibilidad de modificar esa situación" y que para eso "tendría que institucionalizar el Frente de Todos y dejar de tomar decisiones unilaterales como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".