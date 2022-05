https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 03.05.2022 - Última actualización - 20:48

20:44

Pendiente en el Concejo

Las apps de viajes crecen en Santa Fe pero no hay ordenanza que las regule

Una de las aplicaciones ya fue descargada por 28 mil usuarios en la capital provincial y hay más de 2.000 conductores registrados para ofrecer sus servicios. El proyecto sigue figurando en el Orden del Día de las sesiones del deliberativo, pero no se debate.

Las calles de la ciudad empapeladas con el servicio de traslado privado al que se puede acceder desde una aplicación móvil. Crédito: Pablo Aguirre

Por Redacción EL SEGUIR Regularizar el funcionamiento de las aplicaciones de viajes particulares es un tema pendiente en el Concejo Municipal, el tema fue debatido intensamente en su momento con el desembarco de Uber y Maxim. Sin embargo, hasta el momento no pareciera haber un panorama claro de lo que va a suceder y las posiciones están divididas entre los concejales de los distintos bloques, mientras tanto las apps siguen disponibles y prestando su servicio en la capital provincial. El contexto de dificultades que presentan taxis y remises en Santa Fe para prestar su servicio, hace que cada vez más vecinos se vuelquen a estas alternativas de traslado. Una de las aplicaciones móviles utilizadas en la ciudad para trasladarse de un lugar a otro o realizar pedidos, solicitar productos o hacer envíos, es Maxim. Actualmente, en la ciudad de Santa Fe hay alrededor de 28 mil usuarios que utilizan la aplicación; unos 300 choferes que abren la aplicación cada semana, sobre un total de 2 mil conductores registrados. Luciano Falconier, representante de Maxim en la ciudad de Santa Fe, dialogó con El Litoral y comentó que es necesario que el deliberativo local sancione una ordenanza que regularice la prestación de este servicio de movilidad: "Creemos que es lo mejor que puede pasar, que se dé el debate y haya una regularización, no solo por Maxim sino por todas las plataformas que están trabajando en la ciudad". También observó que "entre un 50 y 90 % de los jóvenes, de entre 20 y 30 años, están trabajando a través de aplicaciones. Lamentablemente hay un montón de falencias al no tratarse el tema como corresponde. El uso se va a seguir dando, por eso regularizarlo va a brindar garantías y tranquilidad, tanto a los conductores como a los usuarios". En el Orden del Día del Concejo continúa en agenda el tema, que propone que las aplicaciones puedan operar, cumplimentando requisitos legales y administrativos. Además en el proyecto se expresa que "los licenciatarios y choferes de taxis y remises y sus vehículos habilitados a tal fin pueden incorporarse al servicio de transporte privado de pasajeros concertado con la intermediación de las plataformas". Falconier indicó que hasta ahora el acercamiento de los concejales para interiorizarse en el tema fue poco, y mencionó que solo tuvo reunión con un edil. Tenés que leer Se reavivó en el Concejo de Santa Fe el debate sobre las apps de viajes privados A la espera de una ordenanza -¿Desde la empresa se muestran abiertos al diálogo? -Hemos publicado notas en las que dejamos claro que estamos abiertos al diálogo. Las actividades comerciales de Maxim como plataforma tecnológica en Santa Fe, se encuentran avaladas por el Art. 1280 del Código Civil y Comercial de la Nación, siendo entonces la actividad prestada totalmente licita. Así, invitamos a las autoridades locales, a la Municipalidad, a conversar con nosotros sobre nuestras operaciones, nuestro modelo de negocio y cómo buscamos ayudar en cuanto a mejoras en transporte, generación de empleo, tanto directos como indirectos, ahorro y seguridad para los ciudadanos en Santa Fe. -¿Por qué consideran esencial esta regulación? -Permitirá beneficiar a muchas personas en diferentes sectores, en cuanto a transporte, seguridad, familiar, economía colaborativa, fuentes de trabajo, etc. La compañía no busca generar enemistad alguna ni mucho menos, ni constituirse como una amenaza para ningún sector. Muy por el contrario, la intención de nuestra empresa es buscar y generar sólidas alianzas, evidenciado incluso a través de nuestra gran campaña publicitaria en la ciudad (y en la región).

