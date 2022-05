Busatto se quejó del gobierno de Perotti: "Habla poco con nosotros"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El legislador preside la menguada bancada del PJ en Diputados, pero es crítico de la gestión. Le reprochó al entorno del gobernador la ruptura del bloque; y al mandatario, llevar adelante una gestión "monocromática y sin participación".

Leandro Busatto volvió a ser crítico de la gestión de Omar Perotti; le reprochó la falta de diálogo y de participación de todos los sectores del peronismo en su gobierno. El legislador – lanzado ya como pre candidato a gobernador en 2023- preside la menguada bancada de diputados peronistas en la cámara baja, después de que se quebrara por la decisión de Matilde Bruera y Paola Bravo, de constituir su propio bloque. El hecho generó un cimbronazo en el peronismo que atraviesa un proceso de fragmentación y tensión desde hace tiempo. De allí, algunos gestos que se vieron durante la asamblea legislativa el 1° de mayo, como los débiles y escasos aplausos, o el saludo negado del presidente del PJ, Ricardo Olivera, al diputado nacional Roberto Mirabella.

- ¿El clima de la asamblea es referencia del clima que se vive hoy en el peronismo de Santa Fe? - preguntó El Litoral a Busatto-

- Yo creo que el tema interno tiene que afianzarse sobre la base de las coincidencias. El problema es que para coincidir, primero hay que hablar. Y acá el gobierno habla poco con nosotros; ésa es la verdad. La vez que nos hablan es para justificarnos por qué nos rompen el bloque o porque hay situaciones que tienen que ver con la política y que todo el tiempo nos dejan afuera. De hecho, el gobernador anunció el domingo el envío a la Legislatura de tres proyectos de ley sobre los que el peronismo tiene ya iniciativas presentadas. Yo soy autor del Código Procesal Juvenil que nunca se revisó, y ahora se manda un nuevo proyecto cuando tiene estado parlamentario el nuestro. Soy autor de otro proyecto para un seguro que cubra las pérdidas de los productores y mandan un mensaje al respecto. Entonces, si falta diálogo en estos lugares en los que tenemos roles institucionales, imagínense lo que falta en el plano partidario.

- ¿Esto es anticipo y efecto de la discusión electoral 2023, o es una manera de gestionar?

- Eso deberían responderlo quienes están en el entorno del gobernador. Lo que yo digo es que el peronismo es mucho más amplio que el gobierno. A mí me preocupa que este gobierno sea demasiado monocromático con respecto a lo que el peronismo aspiraba. Nosotros aspirábamos a un gobierno mucho más multicolor y con mayor participación de todos los sectores. Y hay muy poquitos sectores participando de la vida institucional de la provincia, y eso no es bueno ni siquiera para el gobernador.

- ¿Cuáles serían los diputados identificados en la Cámara con Omar Perotti?

- No sé si Matilde Bruera o Paola Bravo están dispuestos a defenderlo. Yo, cuando me han convocado, he defendido muchas cosas que este gobierno ha querido. Pero según donde uno se pare, creo que más que defender a Perotti, lo que hay que defender son algunas ideas que el gobierno ha llevado adelante bien, y preocuparnos por otras que el gobierno todavía no ha podido impulsar.

- ¿Comparte el reclamo formulado por el gobernador para que la Nación asista a la provincia en matera de seguridad?

- La problemática viene de larga data y no se puede sin Nación. Pero lo que uno no puede hacer es delegar sus responsabilidades en otro. Me parece que el gobierno provincial sigue teniendo la principal responsabilidad de resolver el problema más grave que es la seguridad.