Miércoles 04.05.2022

Los primeros 100 días, 100 proyectos ejecutados "Más Unión": Leonardo Simonutti exige un verdadero salto de calidad y no parches

- ¿Cómo esta Leo Simonutti con toda esta situación de las elecciones, llevás una campaña larga?

- ¿Como estoy? Estoy muy bien, preparado para los desafíos que se aproximan y expectante de que se pueda votar lo antes posible, con la transparencia que una institución como lo es nuestro querido Unión merece. Y por otro lado, siempre supe que debía ser larga mi campaña, por dos motivos fundamentales. El primero es por que necesitábamos que el hincha y socio de Unión conozca en profundidad nuestro proyecto de Club, que como siempre dije esa planificación permitirá tener una institución preparada para los próximos 30 años, y en segundo lugar, seguir capacitándonos y formando el mejor equipo para gestionar nuestro querido Club Atletico Union de Santa Fe.

- ¿En varias oportunidades me manifestaste la necesidad de la transparencia e información fluida desde el Club, pero sobre todo que esté presente para estas elecciones, por qué?

- Porque es la base de toda relación, es la que genera con en el tiempo la confianza. Yo, por ejemplo, como hincha y socio, perdí hace años la confianza a la actual administración del Club. Son incontables las situaciones donde no pueden acompañar con hechos las responsabilidades asumidas, las promesas realizadas incumplidas y ni si quiera en el respeto al Estatuto como administradores del Club. La situación de las elecciones es una muestra mas de lo que anteriormente te mencionaba. La desprolijidad que la administración del Club tiene, sea por malicia o incapacidad, hizo que la justicia actúe, nuevamente, en pos de garantizar condiciones de respeto al socio en lo económico y patrimonial, además de un escenario seguro e igualitario para todos los participantes en el acto eleccionario. Mucha gente nos apoya y quiere que las cosas estén claras en el Club, y nos piden que avancemos, porque la institución esta por encima de dirigentes y es la única forma de crecer de verdad.

- ¿Si el socio tatengue te elije, aparte de proyectos, que más encontrará en tu presidencia?

¡Perdón, el socio va a elegir una Lista! Donde yo soy el candidato a presidente, pero me acompaña un gran equipo con mujeres y hombres altamente calificados. Pero no solo eso, somos la única Agrupación que presentamos hace ya tiempo, un equipo completo de trabajo para áreas que son los pilares del Club, como lo es el Fútbol Profesional con Claudio Gugnali como Manager, el “Pepe” Castro como asesor mío, y que con ambos en estos últimos días estuvimos en Bs As visitando AFA y Superliga, reuniéndonos con dirigentes de otras instituciones y autoridades. También contamos en nuestro grupo, con Eduardo Magnin como tecnico de la reserva, “Lito” Botaniz para Scouting de jugadores tanto para el futbol profesional como formativo, “Cachito” Roteta que sera el coordinador de Fútbol formativo, el Prof. Raúl Lozada como Director de actividades deportivas, y el gran Ídolo de nuestro Club José Luis “El Loco” Marzo, trabajando directamente con nuestros chicos y chicas, entre otros.

- Pero de la gestión puntal ¿Qué podrá ver el socio?

Te cuento lo siguiente, sabiendo que voy a poder cumplir con mi palabra y hoy tan devaluada en la Administracion actual, en los primeros 100 días de nuestra gestión, ejecutaremos 100 items del proyecto deportivo e institucional, que recorrerá las diferentes áreas y pilares del Unión del futuro.

Algunos de ellos son los siguientes:

En Futbol Profesional, realizaremos una importante inversión en la conformación del plantel, que incluirá dos o tres jugadores de los denominados “Franquicia”, que le den a este plantel de muy buenos elementos que hoy poseemos, un verdadero salto de Calidad. Esto va de la mano de un Complejo Polideportivo, que llamaremos a Licitación de un predio mayor a 30 hectáreas, donde se centraran las bases del futuro deportivo y social de nuestros deportistas y socios. Cuando mencionamos la Infraestructura necesaria para el Club, hablamos de la presentación y puesta a disposición del Socio en una Asamblea Extraordinaria del Master-Plan, que como inicio tendrá que comenzar rapidamente el rediseño y completar la fachada actual, e iniciar la obra con los Palcos sobre Candido Pujato, estando en línea con el Proyecto del Estadio de la Gente y el nuevo, moderno y abarcativo IPEI, que es orgullo, y que lo llevaremos a un crecimiento educativo aun de mayor excelencia. Todo se suma, al lanzamiento de la Marca Union, que recorrerá la Argentina y el mundo, donde hay muchos Socios interesados en trabajar y aportar su experiencia, especialistas en marketing, y volver a ver a nuestro Club en los primeros ámbitos de medios de comunicación, redes, comercios y entidades deportivas, para ocupar un lugar destacado como lo merecemos por lo grande que somos. Y generar una Campaña de Socios, que sabemos podemos a llegar a los 40.000 en nuestros primeros 100 días, y para esto realizaremos mejoras en la oficina de socios, en el sistema contable y atención, incorporaremos tecnología para agilizar la gestión de compra de plateas o palcos desde nuestras casas, sumaremos pagos en cuotas, y más métodos de pago, como por ejemplo: criptomonedas, que también pensamos emitir a la mayor brevedad, como tiene Barcelona, por ejemplo. Siempre haciendo todo de cara al Socio. Por eso, es que tener 40.000 socios implica una gran trabajo puertas adentro del Club. Ya comenzamos a conversar con otros Instituciones de la Ciudad para pensar acuerdos de cooperación, y que nuestra masa societaria pueda hacer actividades en cualesquiera de esas Instituciones asociadas, con el solo hecho de presentar el carnet de Socio del Club Atletico Union. Vamos al Union grande que fuimos, el que estará presente en toda la Ciudad.

- Es ambicioso todo esto que contas, ¿Unión lo puede llevar acabo ?

- Unión es el club social y deportivo más importante de la región, el potencial lo tenemos dado por nuestra gente y la historia. Hoy Union necesita gestión, que mi equipo y yo se lo vamos a dar! No tengas dudas que esto es el inicio, y a su vez, el terminar con las comisiones directivas que nos pongan un techo, como ha pasado con esta Administracion. Seremos el nuevo modelo exitoso de gestion deportiva, social y educativo del país, como lo fueron en su momento Lanus y Vélez, entre otros. Tenemos la gente, la gestión y los recursos humanos y económicos para llevarlo adelante. Es por todo esto es que venimos trabajando de hace tiempo.

- Me llama la atención el primero punto que marcaste, ¿Tienen nombres de estos jugadores “franquicia”? Comenzaron ya algunas gestiones?

- Claudio Gugnali, Lito Botaniz y el “Pepe” Castro hace meses vienen confeccionado una lista importante de jugadores que nos interesan y dan con el perfil que deseamos. Solo por nombrarte algunos jugadores, que son los principales del Proyecto Futbolistico que queremos llevar adelante, y para potenciar a nuestros jugadores del Club, te puedo adelantar que estan Lucas Biglia, Gabriel Avalos, Lucas Menosi, Javier Pinola, Uvita Fernandez, Cristian Tarragona y la lista sigue, pero esto obviamente será consensuado con el DT. Tambien hay dos nombres de futbolistas, que no te lo puedo adelantar en esta nota, y que venimos conversando.

- Son nombres muy importantes los que das, pero te hago un alto en el DT, ¿seguiria el uruguayo Munua o Simonutti tiene su técnico?

- Nosotros contaremos y utilizaremos toda la actual estructura administrativa y deportiva del Club, y si es su deseo continuar, y si nuestro proyecto lo seduce, Munua seguirá siendo el DT de nuestra gestión. También contamos con el resto de la estructura del fútbol profesional como son Battion, Limia o el cuerpo médico liderado por los hermanos Calvo, a los cuales consideramos muy buenos profesionales.

- ¿Queres decirle algo más al hincha?

- Al hincha de Unión solo le puedo pedir una cosa y es que nunca nos conformemos con la medianía y con poco, y que vamos a ir por el gran equipo y gran Club. Que exijamos siempre ir por más. Los dirigentes, cuerpos técnicos y jugadores ya saben que el pueblo tatengue siempre estará ahí acompañado, porque la pasión esta intacta. Y nosotros sabemos de pasión.