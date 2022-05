https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo aseguró en exclusiva con El Litoral la Diputada Nacional Victoria Villarruel tras las afirmaciones de la portavoz presidencial.

En el sur argentino Mapuches: "Afecta el futuro de la Patagonia"

Tras el desconocimiento histórico de Gabriel Cerruti, donde asemejó casi al mismo tiempo la época de la conquista (Cristobal Colón) con la campaña del desierto (General Roca), la Diputada Nacional Victoria Villarruel dialogó con este medio. “Creo que Cerruti tuviera que ir a estudiar los libros de historia, le falta más conocimiento y menos ideología” sugirió a la vocera, que intentó ridiculizar, mientras censuraba la palabra, a este cronista.

Sobre el hecho concreto que ocurre en el sur, donde tierras del Ejército Argentino están siendo cedidas a comunidades particulares, la legisladora indica que “es una situación gravísima que afecta no sólo a la integridad territorial, sino también a la propiedad privada” porque “hay ciudadanos cuyos terrenos están siendo usurpados bajo el paraguas de los pueblos originarios”.

Sobre las comunidades que reclaman, la compañera de Javier Milei asegura que “son pueblos originarios que tienen protección desde el mismo Estado, por eso entiendo que Cerruti considera que estos son temas del pasado” y que “es una certeza que el INAI está dictaminando sobre tierras en las cuales los mismos supuestos pueblos originarios no pueden justificar su existencia con el paso del tiempo”. Finalmente remató que le “parece una situación ideológica que no está afincada en el Derecho y que afecta el futuro no sólo de la Patagonia, sino de la Nación Argentina”