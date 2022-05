https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.05.2022 - Última actualización - 22:11

15:24

La Cámara Baja acordó hoy abrir el debate en comisión de los proyectos para establecer este sistema de votación ante la imposibilidad de abordarlos sobre tablas, debido a que la oposición no reunió los dos tercios de los votos necesarios para discutirlos en el recinto.

Congreso de la Nación Boleta única: la oposición forzó al oficialismo a debatir el proyecto La Cámara Baja acordó hoy abrir el debate en comisión de los proyectos para establecer este sistema de votación ante la imposibilidad de abordarlos sobre tablas, debido a que la oposición no reunió los dos tercios de los votos necesarios para discutirlos en el recinto. La Cámara Baja acordó hoy abrir el debate en comisión de los proyectos para establecer este sistema de votación ante la imposibilidad de abordarlos sobre tablas, debido a que la oposición no reunió los dos tercios de los votos necesarios para discutirlos en el recinto.

La Cámara de Diputados aprobó hoy por 132 votos contra 114 una moción impulsada por Juntos por el Cambio para que la cámara baja emplace a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, para que se constituyan para debatir -a partir del 11 de mayo- los proyectos para establecer la Boleta Única de Papel, ante la imposibilidad de abordarlos sobre tablas, debido a que no reunieron los dos tercios de los votos necesarios para discutirlo en el recinto.



La sesión se inició con los discursos por parte de la mayoría de los bloques de la oposición sobre la importancia de incorporar la Boleta Única Papel, tras lo cual se puso a votación los proyectos impulsados por los bloques opositores a mano alzada, votación que resultó negativa.

Luego, desde Juntos por el Cambio, la diputada Silvia Lospennato propuso una moción reglamentaria para que se dispusiera el emplazamiento de las comisiones que deben tratar los proyectos de boleta única y para que el martes 10 de mayo se constituyan las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y que comiencen a debatirse los proyectos en un plenario de esas comisiones a partir del miércoles 11.





La moción -aprobada por 132 votos contra 116 y 3 abstenciones- incluyó además el cronograma tentativo para que ese plenario realice una reunión informativa el 24 y otra el 31 de mayo próximo para emitir dictamen del proyecto.

Al iniciar la sesión, el presidente del bloque del radicalismo, Mario Negri, celebró "que el recinto vuelva a encender sus luces y volvamos a trabajar con más normalidad", a la vez que pidió al titular del cuerpo, Sergio Massa, un "esfuerzo para que se terminen de constituir las 26 comisiones que faltan".





"Estamos contentos. Sentimos que inclusive entre los que competimos, nos juntamos. Boleta Unica significa hablar de transparencia electoral, significa terminar con la sospecha de la trampa cada vez que hay una elección, significa que en la Argentina se incorpore a muchos países del mundo donde este tema es central. Somos conscientes que no tenemos los dos tercios para que sea tratado pero no es nuestra intención tratarlo con liviandad pero tampoco que se pierda en el tiempo", aseveró Negri.





Para la diputada del PRO, Graciela Ocaña, "este temario trata de resolver los problemas de los argentinos. Este es el año para que la boleta única sea ley y para terminar con viejos vicios de este sistema" y puso de relieve además que "es un sistema sustentable con el medio ambiente".





En tanto, la diputada Margarita Stolbizer afirmó que "la compulsa de distintos sistemas demandara un trabajo muy intenso, va a habilitar este tratamiento.





Es un momento importante al tratarse de un año que no es electoral. Si no es ahora perderemos el tiempo" y significará "un ahorro en términos económicos y de los costos ambientales que implica la emisión de miles de boletas".





Desde el Interbloque Federal, Graciela Camaño, sostuvo que "es un imperativo cambiar el sistema. Creemos importante votar ficha limpia también. Me alegra que el bloque de Cambiemos entienda que extinción de dominio requiere también de una ley, más allá de las fronteras del narcotráfico".





Desde el Frente de Izquierda y de los trabajadores, Miryam Bregman, enfatizó: "No me hablen de transparencia quiénes tienen aportantes truchos: si quieren discutir elecciones discutimos pero no me vengan a hablar con papelitos de marketing, Las elecciones no son un gasto, es una de las pocas instancias de participación".



A su turno, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, German Martínez, dijo estar "en desacuerdo con debatir sobre tablas temas electorales sin dictamen de comisión" y aseguró que está además "en contra de cualquier tipo de emplazamiento, porque se va a emplazar a comisiones que no están constituidas".





"Se habló de sospechas, de trampas, pero les aviso que somos el resultado de elecciones de 2019 y de 2021 y si ponemos un manto de sospecha también la ponemos sobre la legitimidad de cada uno de nosotros", aseveró Martínez, al afirmar que "somos cuadros políticos, dirigentes que tenemos que estar dispuestos a debatir estos temas con argumentos, no vistiéndonos de lo que no somos".





A esta sesión de consenso, se llegó luego de que ayer los jefes de las principales bancadas de la Cámara y las autoridades del cuerpo acordaron avanzar con la solicitud por la oposición para que se convoque a una única sesión especial para tratar la iniciativa que habían solicitado sobre Boleta Única Papel y también los temas pedidos por el Frente de Todos sobre VIH, cannabis medicinal y fomento de la construcción.





El pedido fue presentado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para unificar las dos sesiones especiales que habían solicitado para el mismo día la oposición -asignada para las 12- y el Frente de Todos -fijada para las 11-, con temarios diferentes.





Tras la votación, en los próximos días deberían quedar constituidas las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia.