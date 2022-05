https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un niño de 8 años sigue en terapia intensiva en Rosario, sin otros integrantes del núcleo familiar con la infección. ¿Qué se sabe y qué se desconoce de la enfermedad que puso a la OMS en alerta?

Primero en el país Hepatitis aguda grave infantil: casos aislados pero no tan infrecuentes

Mientras un niño de 8 años permanece internado en un centro de salud de la ciudad de Rosario con un cuadro de hepatitis aguda infantil, otros ocho casos están en estudio en la Argentina, según reportó en las últimas horas el Ministerio de Salud de la Nación.

Alejandro Costaguta es jefe de la Unidad de Hígado y Trasplante Hepático del Sanatorio de Niños, donde permanece internado el paciente, y en diálogo con El Litoral explicó cuál es la situación en este caso en particular y qué se sabe (y qué se desconoce) de esta enfermedad.

En primer lugar explicó que el niño fue derivado a ese efector de salud porque es "el único centro de trasplante pediátrico hepático de la región". Y este cuadro de hepatitis aguda podría derivar en un trasplante si avanza hacia una complicación mayor.

Alejandro Costaguta jefe de la Unidad de Hígado y Trasplante Hepático del Sanatorio de Niños. Foto: Gentileza

Es un caso aislado, tal como sostuvo ayer la ministra de Salud Sonia Martorano, pero no desconocido para especialistas. "Una o dos veces al año recibimos pacientes con esta condición", señaló el médico.

"Cuando un paciente tiene una evolución desfavorable de su hepatitis puede comprometer su vitalidad y, por protocolo, tiene que ser derivado a un centro de trasplante. No quiere decir que todos los pacientes requieran esta práctica, pero sí que tienen que estar en un centro de complejidad que la pueda realizar", informó.

El niño fue derivado desde el Hospital de Niños Zona Norte a ese centro de salud el miércoles a última hora de la noche, y permanece en terapia intensiva que es donde se atienden estos cuadros, explicó el médico.

Consultado sobre la posible contagiosidad de esta forma de hepatitis, Costaguta señaló que "no hay un foco familiar con otros integrantes de su núcleo infectados", situación que le otorga la condición de "caso aislado".

Adenovirus, en estudio

En este punto, reveló que en Reino Unido, que fue el primer país que advirtió sobre la presencia de estos cuadros, se notó que "en un porcentaje importante de pacientes testeados se aisló un adenovirus; un virus muy común que circula en todas las poblaciones, también en la Argentina, y produce infecciones simples (denominadas banales en la jerga médica) respiratorias como resfríos, bronquitis, faringitis, o digestivas (gastroenteritis).

"Lo que no teníamos es que el adenovirus pudiera dar formas graves de hepatitis en pacientes con defensas normales (inmunocompetentes); sí lo hacía en personas inmunocomprometidas", explicó.

Sin embargo, "el hecho de aislar el virus en una persona que tiene una enfermedad determinada no garantiza que sea el causante de la enfermedad. Muchas veces tenemos virus o bacterias circulando en nuestro cuerpo y no nos enfermamos", aportó para dar idea de la complejidad de un análisis que aun no explica la asociación "causal o casual" entre uno y otro elemento de la ecuación.

¿Cómo se resuelve esta incógnita? "Con estudios epidemiológicos que todavía no tenemos porque no son tantos los casos: en el mundo no superan los 250, así que aún no es posible determinar si este virus tiene o no algún rol en la enfermedad.

"Lo que si sabemos es que no tiene ningún rol en este brote la vacuna de Sars Cov-2, porque la mayoría de los niños que se enferman están por debajo de la edad de vacunación; es decir, no han recibido dosis de la vacuna", explicó para que quede en claro. "Es, justamente, el grupo de menos de 3 años el que tiene cuadros más complejos de la enfermedad".

Síntomas y prevención

"Ante la presencia en menores de 16 años de síntomas compatibles con los de la hepatitis (fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia) se aconseja consultar al médico", recomienda el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte.

La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, insistió especialmente en la importancia de atender al color de la orina (oscura) y de las heces (blancas).

El Dr. Alejandro Costagura, entrevistado por este diario, puso énfasis en evaluar el color de la piel (si se vuelve amarillenta) del niño o niña (ictericia).

En todos los casos se recomienda mantener la higiene de las manos, lavar bien frutas y verduras que se consuman crudas y tener el calendario de vacunación al día.