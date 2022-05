https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Primera División

Desde River aseguran que Marcelo Gallardo no está interesado en la vuelta de Lucas Alario

En el Millonario ya le buscan un reemplazante a Julián Álvarez, pero sostienen que el Muñeco no está convencido de la vuelta del Pipa al club de Núñez.

Marcelo Gallardo piensa en cómo reemplazará a Julián Álvarez a partir de junio o, más bien, quién será el refuerzo que llegue a Núñez para llenar el vacío goleador que dejará el futuro delantero del Manchester City. Luego de dar una lista de tres posibles candidatos que le gustarían al Muñeco, el periodista Hugo Balassone confirmó que un campeón de América con el Millonario no está en los planes del entrenador. Balassone afirmó que Gallardo “no está interesado en Alario”. Esta tajante revelación sobre la postura del Muñeco con respecto al regreso de quien fue pieza fundamental del River campeón de Libertadores en 2015, y uno de los máximos goleadores de su ciclo, llamó la atención de propios y extraños, ya que le cerró la puerta para ser el 9 del Millonario. Gallardo estaría detrás de Valentín Castellanos, Gabriel Ávalos y Miguel Borja. El Muñeco no está interesado en Alario, un jugador que Jorge Brito, presidente de River, aseguró que debía hacer un esfuerzo económico en caso de querer regresar a la institución: “Para repatriar a un jugador de Selección se necesita un esfuerzo del futbolista en lo económico. No hay forma de competir en los salarios. Gallardo entiende cuando queremos cuidar el patrimonio del club”, afirmó el mandamás del Millonario días atrás.

