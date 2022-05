La actriz Jennie Garth, ex Beverly Hills, reveló que padece una enfermedad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz Jennie Garth, ex estrella de la icónica serie Beverly Hills, 90210, reveló que lleva tres años luchando silenciosamente contra la artrosis temprana.

Garth contó en una nueva entrevista que empezó a sentir rigidez en los dedos y las manos a los 47 años, así como dolor en las rodillas cada vez que se ponía de pie, pero le sorprendió que le diagnosticaran esta enfermedad articular.

"Era como, soy demasiado joven para la artritis", dijo Garth, ahora de 50 años, explicando que un médico ortopédico había identificado el problema después de las radiografías y una resonancia magnética.

La ex Beverly Hills, 90210 -serie que tuvo su reboot en 2021 pero no funcionó- tiene la forma más común de artrosis que se produce cuando el cartílago que sirve de protección en los extremos de los huesos se erosiona con el paso del tiempo. El daño es irreversible y puede requerir cirugías como la sustitución de la rodilla.

La madre de tres hijos ha descubierto que actividades como el golf y el senderismo con sus perros le han ayudado a aliviar los síntomas. "No piensas en ti misma como si te ralentizaras o algo te impidiera hacer todas las cosas que haces cada día", dijo, y añadió: "Cuando sabes a qué te enfrentas físicamente, siempre hay una solución. Definitivamente, no dejo que nada me limite".

Jennie Garth dijo que no toma ninguna medicación para su enfermedad, pero que a menudo utiliza una pomada tópica de venta libre para aliviar los dolores y molestias. Aunque esperó unos años, la ex estrella de "What I Like About You" explicó que finalmente decidió hacer público su diagnóstico para arrojar luz sobre la enfermedad degenerativa. "Cuando se oye la palabra artritis, se asocia a las personas mayores y a las personas inmóviles que no pueden llevar una vida activa", señaló.