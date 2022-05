https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuestionó a la oposición

Cristina Kirchner rechazó el proyecto de Boleta Única de Papel

En un discurso en Chaco, la vicepresidenta consideró que "la sociedad" tiene problemas más importantes, como que "no tiene laburo y no le alcanza la guita".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó este viernes a la oposición por impulsar un proyecto para el uso de una boleta única de papel en las votaciones, al considerar que "la sociedad" tiene problemas más importantes, como que "no tiene laburo y no le alcanza la guita". Lo dijo al ofrecer una ponencia sobre Estado, poder y sociedad en la sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral ubicada en Resistencia, Chaco. La Cámara de Diputados abrirá a partir del miércoles 11 de mayo el debate en comisión de los proyectos para establecer ese sistema en las próximas elecciones, luego de que la oposición fracasara este jueves en el intento de discutir en el recinto las iniciativas sobre ese tema pero consiguiera el apoyo para iniciar el tratamiento de la cuestión. “A la boleta única yo le diría boleta oculta. Tiene un altísimo nivel de equivocaciones en los votos”, afirmó Kirchner. "Votás una lista de diputados como si fuera una ristra de chorizos y ajos", apuntó. “Si esta sociedad que tiene tantos problemas, que no llega a fin de mes, no le alcanza la guita, no puede pagar el alquiler y mira al Parlamento, se pregunta: ¿en qué están estos tipos?”, expresó la vicepresidenta. “A la Boleta Única de Papel yo la llamaría Boleta Oculta porque es un pedazo de papel con una cantidad impresionante de partidos donde solo se conoce un solo candidato”, argumentó. Finalmente, sostuvo sobre el tema que los argentinos “votamos desde 1983 con boleta de papel” y con ese sitema “han ganado y han perdido todos los partidos y las fuerzas”. “Boletas ocultas, no”, dijo la vicepresidenta.

