Visita este domingo a Argentinos Juniors, desde las 16, en uno de los partidos más importantes de este grupo, que sólo tiene dos clasificados y faltan los otros dos. Munúa apostaría a mayoría de titulares, porque el choque con Fluminense por la Sudamericana está lejos todavía.

Parece que son de buena calidad las camisetas de Unión, porque el "deporte" de los últimos tiempos en el 15 de Abril ha sido el de agarrar de la camiseta a los jugadores tatengues. En este caso, el que lo sufre -pero no adentro del área- es Emanuel Brítez. Crédito: Manuel Fabatía

El Tate es juez, pero no parte, en la definición... Unión busca una despedida digna de la Copa de la Liga

Puntero en el grupo, 8 puntos logrados sobre 12 disputados, único invicto y con la mejores chances matemáticas, a priori, para clasificar primero. La mente de Unión está puesta en la Sudamericana y en el partido del 19 ante Fluminense en el 15 de Abril, clave para dar el paso al frente necesario para llegar a la primera posición. Sin embargo, en el medio hay un partido que Unión afrontará con la seriedad que se merece y porque, además, le servirá de banco de pruebas en estas dos semanas -casi- que faltan para recibir a los brasileños.

Sin chances matemáticas de nada en la Copa de la Liga, es posible que Munúa apueste a mantener la base titular. En realidad, el día que más cambios hizo fue cuando visitó a Oriente Petrolero. Y es momento de sacar algunas conclusiones para entender al técnico: 1) Munúa nunca jugó un partido con suplentes; 2) el día que mixturó con titulares y suplentes fue en un partido de la Sudamericana y de visitante; 3) el equipo se adaptó mejor a la copa internacional que al torneo local.

Con estos elementos, se supone que a pesar de que los puntos en juego no tienen importancia inmediata sino mediata (para la tabla general del año), Munúa mantendría un equipo con gran mayoría de titulares para jugar ante Argentinos Juniors, que buscará los puntos necesarios (dependiendo de otros partidos) para la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Aparte, hay otro detalle no menos importante: el partido con Fluminense será el 19, razón por la cuál habrá diez días de recuperación para el plantel. Y además, la posibilidad de darle rodaje competitivo y no tener al equipo dos semanas sin jugar. Por eso, es muy posible que Munúa aproveche la contingencia para armar un equipo con amplia mayoría de titulares, tal cuál ha sido su conducta permanente en esta seguidilla de partidos, sólo modificada en aquél partido en el Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra.

El Loco Álvez, convertido en un puntilloso asistidor en el partido del jueves ante los bolivianos. Dejó solo a Peralta Bauer en el gol insólitamente anulado por el árbitro chileno y luego a Zenón, en una jugada en la que el volante por izquierda (otra vez figura) le pegó en forma desviada. Foto: Manuel Fabatía

Por el lado de Argentinos, la semana estuvo identificada por un hecho extradeportivo. El 1 de mayo, Argentinos oficializó un nuevo acuerdo con Búmeran, el portal de empleos. Este acuerdo hizo que el Bicho cambiará el nombre de su cancha: ahora se llama Estadio Búmeran "Diego Armando Maradona". Además, el Main Sponsor aparece en el pecho de la camiseta del club de La Paternal.

Este martes 3 de mayo, en el estadio, se llevó la presentación del acuerdo. La conferencia estuvo encabezada por el Presidente del club, Cristian Malaspina, y el CEO de Bumeran, Federico Barni. Además contó con la presencia de Fausto Vera y Lara de Faveri, volantes del fútbol masculino y femenino del Bicho.

"Es algo histórico poder tener por segunda vez un Sponsor para el estadio, que lleva el nombre de, ni más ni menos, Diego Armando Maradona", declaró Malaspina en el inicio de la conferencia. Además, añadió: "Gracias al crecimiento que tuvimos, y a lo bien que está el club, pudimos darnos el gusto de evaluar diferentes alternativas y elegir la que creemos que más se adapta a nuestro club".

El mandamás del club de La Paternal comentó que este paso de Argentinos puede llevar a que "distintos clubes del fútbol argentino comiencen a hacer estos acuerdos". En Argentina, tan solo River y Argentinos tienen un Sponsor en el nombre del estadio.

La exigencia del Bicho es la de ganarle a Unión para clasificar a cuartos de final en una zona en la que Racing y River han sacado una buena ventaja (son dos de los tres clubes, junto con Estudiantes, que mejor han planificado la doble competencia), en tanto que aparecen Newell's, Gimnasia, Argentinos y Sarmiento (sin doble competencia) con chances de entrar entre los cuatro, donde también se mezcló Defensa, que a la inversa de Unión, ha sufrido en la competencia internacional pero tiene chances ciertas en el torneo local.

Una definición apasionante

Con Racing y River ya clasificados, quedan dos lugares por ocupar en el grupo A de la Copa de la Liga Profesional, que busca los equipos que afrontarán los cuartos de final.

Newell's corre con ventaja, pues tiene 23 puntos. Luego, se ubican Defensa y Justicia (más 6) y Argentinos Juniors (más 4), con 22 puntos. De inmediato está Gimnasia (más 2) y Sarmiento de Junín (menos 6) con 21. En el caso de Sarmiento, lamentando profundamente la derrota por goleada (7 a 0) del sábado pasado ante River en el Eva Perón.

En esta última fecha, todos jugarán a la misma hora. Newell´s visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata; Argentinos Juniors recibirá a Unión; Sarmiento de Junín irá a Córdoba para visitar a Talleres y Defensa y Justicia jugará como local frente a Patronato.

Newell's tiene la ventaja del punto de más, pero tiene la obligación de no perder para no depender de otros resultados. Son cinco equipos para dos lugares. Sin dudas que el partido más atractivo es el de Gimnasia-Newell's en La Plata, en tanto que los otros tres van a enfrentar a equipos que ya no tienen chances. De todos modos, en el caso puntual de Patronato, necesita imperiosamente la sumatoria de puntos para la tabla de promedios. Y Unión y Talleres saben que los puntos que se dejan en el camino, afectan a la tabla general del año.

Triste adiós al "Negro" Benítez

Mucho historia escribió Carlos Secundino Benítez, el "Negro" Benítez, en las canchas mendocinas desde aquel lejano 1967 cuando llegó de su Santa Fe natal para lucir la divisa de Luján Sport Club. Fueron los colores granates los que le dieron la bienvenida al joven lleno de sueños e ilusiones que había dejado atrás su terruño, Ciudadela, en busca de progreso y nuevos horizontes. La noticia conmovió no sólo a los mendocinos, donde se afincó, sino también a los santafesinos que lo conocieron desde aquéllos primeros tiempos.

Benítez está lleno de recuerdos, emociones, inolvidables triunfos y felices anécdotas: sus inicios como marcador de punta en el club Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, el debut en la primera a los 17 años, el interés de Unión que no se concretó por falta de acuerdo económico, la cesión a préstamo a Colón, un breve paso por Argentino de Quilmes en Rafaela, una lesión que impidió su pase a Rosario Central y el viaje a Mendoza junto a Mantovani, al que protegía como si fuera su hermano menor, con destino a Luján de Cuyo. Eran los tiempos de la llamada Gran Legión de futbolistas santafesinos que jerarquizaron en calidad y cantidad el nivel del fútbol: el Pelado Juan Carlos Forti, el Cabezón Borgogno, Lito García, Primón, el Chiche Alcides Schanz, el "Bibi" Barreto, el "Chowa" Mantovani, Edgardo Fumagalli, Eduardo Méndez, Eduardo Andrés Mandón, el Turco Fáriz, el Colorado Larpín, el Gringo Bert, el Lobo" Pereyra, Eduardo Aníbal Tazare, Rojas, el Patón Rossi, Norberto Johnstón, Hugo Sello, Jorge y Aníbal Deiber, el "Loco" Ciaccia, el "Nene" Gómez, Víctor Schoenfeld, el "Pocho" Algosino, el "Mono" Olmos, el inolvidable "Negro" Fredes y el "Loco" Orlando Genolet, entre muchos otros.

Ya con varios años militando en los clubes mendocinos, llegó su paso por los dos grandes del parque: Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, los títulos con la Lepra, los Nacionales con grandes planteles en distintos años y con verdaderos monstruos como Víctor Legrotaglie, Aceituno, Guayama, y el riojano Luna con Hardan Curi en el banco en las filas del Lobo. Incluso la distinción de vestir en 1976 la casaca del Expreso. Finalmente Las Paredes de San Rafael y aquel gran campeonato con Chacras de Coria manejando los hilos del equipo desde la mitad de la cancha y llegando al gol, algo que lo identificó siempre en su carrera.